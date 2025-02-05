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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 05.02.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Новости". РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:22:00+03:00
2025-02-05T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Новости". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Новости".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Официальной информации о взрывах не поступало.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.