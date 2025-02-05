https://ria.ru/20250205/khamas-1997464938.html

ХАМАС отреагировало на высказывания Трампа об изгнании палестинцев из Газы

ХАМАС отреагировало на высказывания Трампа об изгнании палестинцев из Газы - РИА Новости, 05.02.2025

ХАМАС отреагировало на высказывания Трампа об изгнании палестинцев из Газы

Высказывания президента США Дональда Трампа по изгнанию палестинцев из сектора Газа направлены на оккупацию анклава, сообщило ХАМАС в Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:35:00+03:00

2025-02-05T11:35:00+03:00

2025-02-05T12:17:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Высказывания президента США Дональда Трампа по изгнанию палестинцев из сектора Газа направлены на оккупацию анклава, сообщило ХАМАС в Telegram-канале."Мы, в Исламском движении сопротивления (ХАМАС), самым решительным образом осуждаем и отвергаем заявления президента США Трампа, направленные на оккупацию сектора Газа Соединенными Штатами Америки и вытеснение из него нашего палестинского народа", — говорится в публикации.Высказывания американского политика осудил и член ЦК движения ФАТХ и секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хуссейн эль-Шейх. По его словам, палестинское руководство выступает за создание двух государств в регионе."Здесь мы родились, здесь мы жили, и здесь мы останемся", — добавил он.По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп недавно сформулировал идею о "взятии под контроль" сектора Газа, о ней знало только его ближайшее окружение.Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня.За две недели действия соглашения еврейское государство получило 18 заложников и освободило из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителям сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а ЦАХАЛ начала покидать позиции внутри него.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

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https://ria.ru/20250204/lavrov-1997290214.html

https://ria.ru/20250204/konflikt-1915630213.html

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