https://ria.ru/20250205/khamas-1997464938.html
ХАМАС отреагировало на высказывания Трампа об изгнании палестинцев из Газы
ХАМАС отреагировало на высказывания Трампа об изгнании палестинцев из Газы - РИА Новости, 05.02.2025
ХАМАС отреагировало на высказывания Трампа об изгнании палестинцев из Газы
Высказывания президента США Дональда Трампа по изгнанию палестинцев из сектора Газа направлены на оккупацию анклава, сообщило ХАМАС в Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:35:00+03:00
2025-02-05T11:35:00+03:00
2025-02-05T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Высказывания президента США Дональда Трампа по изгнанию палестинцев из сектора Газа направлены на оккупацию анклава, сообщило ХАМАС в Telegram-канале."Мы, в Исламском движении сопротивления (ХАМАС), самым решительным образом осуждаем и отвергаем заявления президента США Трампа, направленные на оккупацию сектора Газа Соединенными Штатами Америки и вытеснение из него нашего палестинского народа", — говорится в публикации.Высказывания американского политика осудил и член ЦК движения ФАТХ и секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хуссейн эль-Шейх. По его словам, палестинское руководство выступает за создание двух государств в регионе."Здесь мы родились, здесь мы жили, и здесь мы останемся", — добавил он.По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп недавно сформулировал идею о "взятии под контроль" сектора Газа, о ней знало только его ближайшее окружение.Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня.За две недели действия соглашения еврейское государство получило 18 заложников и освободило из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителям сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а ЦАХАЛ начала покидать позиции внутри него.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
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в мире, дональд трамп, сша, израиль, иордания, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ближний восток, организация освобождения палестины, фатх
В мире, Дональд Трамп, США, Израиль, Иордания, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Ближний Восток, Организация освобождения Палестины, ФАТХ
ХАМАС отреагировало на высказывания Трампа об изгнании палестинцев из Газы
ХАМАС осудило высказывания Трампа об изгнании палестинцев из сектора Газа
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Высказывания президента США Дональда Трампа по изгнанию палестинцев из сектора Газа направлены на оккупацию анклава, сообщило ХАМАС в Telegram-канале.
"Мы, в Исламском движении сопротивления (ХАМАС), самым решительным образом осуждаем и отвергаем заявления президента США Трампа, направленные на оккупацию сектора Газа Соединенными Штатами Америки и вытеснение из него нашего палестинского народа", — говорится в публикации.
В среду хозяин Белого дома на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что США "возьмут под контроль" анклав и будут ответственны за работы в регионе. Трамп также допустил, что Вашингтон может отправить военных в Газу "в случае необходимости".
Высказывания американского политика осудил и член ЦК движения ФАТХ и секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хуссейн эль-Шейх. По его словам, палестинское руководство выступает за создание двух государств в регионе.
«
"Здесь мы родились, здесь мы жили, и здесь мы останемся", — добавил он.
По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп недавно сформулировал идею о "взятии под контроль" сектора Газа, о ней знало только его ближайшее окружение.
Перемирие на Ближнем Востоке
С 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня.
За две недели действия соглашения еврейское государство получило 18 заложников и освободило из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителям сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а ЦАХАЛ начала покидать позиции внутри него.
Гарантами соглашения выступают Катар
, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.