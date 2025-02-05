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Под Калининградом отчиму, убившему мальчика, предъявили обвинение - РИА Новости, 05.02.2025
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13:10 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/kaliningrad-1997489612.html
Под Калининградом отчиму, убившему мальчика, предъявили обвинение
Под Калининградом отчиму, убившему мальчика, предъявили обвинение - РИА Новости, 05.02.2025
Под Калининградом отчиму, убившему мальчика, предъявили обвинение
Отчиму, подозреваемому в убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске под Калининградом, предъявлено обвинение в убийстве, также возбуждено уголовное дело за... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:10:00+03:00
2025-02-05T13:10:00+03:00
происшествия
россия
черняховск
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 5 фев - РИА Новости. Отчиму, подозреваемому в убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске под Калининградом, предъявлено обвинение в убийстве, также возбуждено уголовное дело за причинение вреда здоровью 12-летней сестре мальчика, сообщает пресс-служба регионального СУСК. О пропаже 7-летнего сына утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика. По данным следствия, мать знала о преступлении и покрывала мужа. "Подозреваемому в убийстве мальчика следователем первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУСК России по Калининградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Фигурант допрошен по предъявленному обвинению", - говорится в сообщении. Кроме того, органами полиции в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). По данным следствия, 25 декабря 2024 года фигурант, применив физическую силу в отношении 12-летней падчерицы, сломал ей руку. При этом, ни мать, ни сам фигурант за квалифицированной медицинской помощью для ребенка своевременно не обратились. Лишь 12 января девочке был сделан рентген, выявлен перелом плечевой кости и ее госпитализировали в больницу. Отчим и мать запретили ребенку рассказывать об обстоятельствах получения травмы и заставили сказать, что она сломала руку при падении с лестницы. "В настоящее время указанное уголовное дело принято к производству следователями регионального управления СКР и соединено с уголовным делом об убийстве. Девочка изъята из семьи и передана бабушке", - добавили в пресс-службе. В ходе расследования было установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля в отсутствие супруги дома избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска. По данным регионального СУСК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений). В отношении отчима следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250204/chernjahovsk-1997357097.html
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происшествия, россия, черняховск, калининград
Происшествия, Россия, Черняховск, Калининград
Под Калининградом отчиму, убившему мальчика, предъявили обвинение

СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве ребенка под Калининградом

© Калининградский Следком/TelegramСледственные мероприятия по делу об убийстве 7-летнего мальчика в калининградском Черняховске
Следственные мероприятия по делу об убийстве 7-летнего мальчика в калининградском Черняховске - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Калининградский Следком/Telegram
Следственные мероприятия по делу об убийстве 7-летнего мальчика в калининградском Черняховске
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КАЛИНИНГРАД, 5 фев - РИА Новости. Отчиму, подозреваемому в убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске под Калининградом, предъявлено обвинение в убийстве, также возбуждено уголовное дело за причинение вреда здоровью 12-летней сестре мальчика, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
О пропаже 7-летнего сына утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика. По данным следствия, мать знала о преступлении и покрывала мужа.
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"Подозреваемому в убийстве мальчика следователем первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУСК России по Калининградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Фигурант допрошен по предъявленному обвинению", - говорится в сообщении.
Кроме того, органами полиции в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). По данным следствия, 25 декабря 2024 года фигурант, применив физическую силу в отношении 12-летней падчерицы, сломал ей руку.
При этом, ни мать, ни сам фигурант за квалифицированной медицинской помощью для ребенка своевременно не обратились. Лишь 12 января девочке был сделан рентген, выявлен перелом плечевой кости и ее госпитализировали в больницу. Отчим и мать запретили ребенку рассказывать об обстоятельствах получения травмы и заставили сказать, что она сломала руку при падении с лестницы.
"В настоящее время указанное уголовное дело принято к производству следователями регионального управления СКР и соединено с уголовным делом об убийстве. Девочка изъята из семьи и передана бабушке", - добавили в пресс-службе.
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По данным регионального СУСК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений). В отношении отчима следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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