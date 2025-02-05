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Израиль вышел из Совета ООН по правам человека - РИА Новости, 05.02.2025
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21:34 05.02.2025 (обновлено: 22:16 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/izrail-1997614466.html
Израиль вышел из Совета ООН по правам человека
Израиль вышел из Совета ООН по правам человека - РИА Новости, 05.02.2025
Израиль вышел из Совета ООН по правам человека
Глава МИД Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе страны из Совета ООН по правам человека. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T21:34:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев — РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе страны из Совета ООН по правам человека. "Израиль приветствует решение президента (Дональда - ред.) Трампа не участвовать в работе Совета ООН по правам человека. Израиль присоединяется к Соединенным Штатам и не будет участвовать в СПЧ ООН", — написал он в соцсети X.Саар обвинил СПЧ в том, что орган "традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от критики, и вместо этого постоянно демонизирует Израиль". По словам министра, Израиль, будучи единственной демократией на Ближнем Востоке, также остается единственной страной, которой посвящен отдельный постоянный пункт повестки дня в Совете. Он отметил, что против Тель-Авива приняли более ста осуждающих резолюций, что составляет более 20% от их общего числа — больше, чем в отношении Ирана, Кубы, КНДР и Венесуэлы вместе взятых. Саар добавил, что Израиль больше не станет терпеть эту дискриминацию.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР).
https://ria.ru/20250204/ssha-1997400713.html
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в мире, израиль, оон
В мире, Израиль, ООН
Израиль вышел из Совета ООН по правам человека

Глава МИД Израиля объявил о выходе из Совета ООН по правам человека

© Фото : UN Photo / Jean-Marc FerréЗдание Совета по правам человека ООН в Женеве
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : UN Photo / Jean-Marc Ferré
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев — РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе страны из Совета ООН по правам человека.
"Израиль приветствует решение президента (Дональда - ред.) Трампа не участвовать в работе Совета ООН по правам человека. Израиль присоединяется к Соединенным Штатам и не будет участвовать в СПЧ ООН", — написал он в соцсети X.
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Саар обвинил СПЧ в том, что орган "традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от критики, и вместо этого постоянно демонизирует Израиль".
По словам министра, Израиль, будучи единственной демократией на Ближнем Востоке, также остается единственной страной, которой посвящен отдельный постоянный пункт повестки дня в Совете. Он отметил, что против Тель-Авива приняли более ста осуждающих резолюций, что составляет более 20% от их общего числа — больше, чем в отношении Ирана, Кубы, КНДР и Венесуэлы вместе взятых. Саар добавил, что Израиль больше не станет терпеть эту дискриминацию.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР).
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