https://ria.ru/20250205/izrail-1997614466.html

Израиль вышел из Совета ООН по правам человека

Израиль вышел из Совета ООН по правам человека - РИА Новости, 05.02.2025

Израиль вышел из Совета ООН по правам человека

Глава МИД Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе страны из Совета ООН по правам человека. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T21:34:00+03:00

2025-02-05T21:34:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев — РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе страны из Совета ООН по правам человека. "Израиль приветствует решение президента (Дональда - ред.) Трампа не участвовать в работе Совета ООН по правам человека. Израиль присоединяется к Соединенным Штатам и не будет участвовать в СПЧ ООН", — написал он в соцсети X.Саар обвинил СПЧ в том, что орган "традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от критики, и вместо этого постоянно демонизирует Израиль". По словам министра, Израиль, будучи единственной демократией на Ближнем Востоке, также остается единственной страной, которой посвящен отдельный постоянный пункт повестки дня в Совете. Он отметил, что против Тель-Авива приняли более ста осуждающих резолюций, что составляет более 20% от их общего числа — больше, чем в отношении Ирана, Кубы, КНДР и Венесуэлы вместе взятых. Саар добавил, что Израиль больше не станет терпеть эту дискриминацию.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

https://ria.ru/20250204/ssha-1997400713.html

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