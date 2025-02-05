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В Израиле задержали двух российских эмигрантов за экстремизм
В Израиле задержали двух российских эмигрантов за экстремизм - РИА Новости, 05.02.2025
В Израиле задержали двух российских эмигрантов за экстремизм
Полиция Израиля арестовала по подозрению в "экстремизме" русскоязычную супружескую пару, которая хранила дома оружие, пропалестинские плакаты и джихадистскую... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:12:00+03:00
2025-02-05T17:12:00+03:00
2025-02-05T17:12:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Полиция Израиля арестовала по подозрению в "экстремизме" русскоязычную супружескую пару, которая хранила дома оружие, пропалестинские плакаты и джихадистскую литературу, сообщила в среду пресс-служба правоохранительных органов страны. "Полиция центрального округа арестовала жителя города Ришон-ле-Цион и его жену по подозрению в экстремизме. В ходе расследования выяснилось, что у супругов хранилось огнестрельное оружие, экстремистская литература левого и джихадистского толка и антиизраильские плакаты", - говорится в сообщении. Утверждается, что арестованные эмигрировали в Израиль из России несколько лет назад. Следствие также заявляет, что супруги причастны к нанесению пропалестинских граффити.
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в мире, израиль, россия, происшествия
В мире, Израиль, Россия, Происшествия
В Израиле задержали двух российских эмигрантов за экстремизм
Полиция Израиля задержала русскоязычную пару за экстремизм и поддержку Палестины