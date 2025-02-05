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В Тюменской области пять человек заблокировались в изоляторе - РИА Новости, 05.02.2025
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11:50 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/izolyator-1997467673.html
В Тюменской области пять человек заблокировались в изоляторе
В Тюменской области пять человек заблокировались в изоляторе - РИА Новости, 05.02.2025
В Тюменской области пять человек заблокировались в изоляторе
Полиция Тюменской области проводит проверку после того, как пять граждан, этапированных из Тюмени в изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:50:00+03:00
2025-02-05T11:50:00+03:00
происшествия
тюменская область
тюмень
тобольск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ТЮМЕНЬ, 5 фев – РИА Новости. Полиция Тюменской области проводит проверку после того, как пять граждан, этапированных из Тюмени в изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых города Тобольска, заблокировали дверь своей камеры, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. "Пятеро граждан, этапированных из Тюмени в изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России "Тобольский", заблокировали дверь своей камеры и отказывались впускать сотрудников полиции... Действия злоумышленников были… пресечены с применением физической силы и специальных средств. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, - указано в сообщении. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 февраля. Отмечается, что силу и спецсредства в соответствии с положениями закона "О полиции" пришлось применять в связи с тем, что нарушители не реагировали на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения. При входе в камеру полицейские обнаружили, что у одного из этапированных граждан резаные раны на левом предплечье, до приезда бригады медработников они оказали мужчине необходимую первую помощь. Гражданин был доставлен в медучреждение, где ему оказали помощь без госпитализации.
https://ria.ru/20250124/tjumen-1995286044.html
тюменская область
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происшествия, тюменская область, тюмень, тобольск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тюменская область, Тюмень, Тобольск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Тюменской области пять человек заблокировались в изоляторе

Полиция проводит проверку в Тобольске, где граждане заблокировались в изоляторе

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 5 фев – РИА Новости. Полиция Тюменской области проводит проверку после того, как пять граждан, этапированных из Тюмени в изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых города Тобольска, заблокировали дверь своей камеры, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
"Пятеро граждан, этапированных из Тюмени в изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России "Тобольский", заблокировали дверь своей камеры и отказывались впускать сотрудников полиции... Действия злоумышленников были… пресечены с применением физической силы и специальных средств. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, - указано в сообщении.
Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 февраля. Отмечается, что силу и спецсредства в соответствии с положениями закона "О полиции" пришлось применять в связи с тем, что нарушители не реагировали на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения. При входе в камеру полицейские обнаружили, что у одного из этапированных граждан резаные раны на левом предплечье, до приезда бригады медработников они оказали мужчине необходимую первую помощь. Гражданин был доставлен в медучреждение, где ему оказали помощь без госпитализации.
Сотрудник полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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ПроисшествияТюменская областьТюменьТобольскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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