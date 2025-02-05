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В Иране согласились дать шанс США для урегулирования разногласий - РИА Новости, 05.02.2025
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14:26 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/iran-1997515037.html
В Иране согласились дать шанс США для урегулирования разногласий
В Иране согласились дать шанс США для урегулирования разногласий - РИА Новости, 05.02.2025
В Иране согласились дать шанс США для урегулирования разногласий
Власти Ирана готовы дать Вашингтону "шанс" для урегулирования разногласий между странами, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:26:00+03:00
2025-02-05T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости/Прайм. Власти Ирана готовы дать Вашингтону "шанс" для урегулирования разногласий между странами, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. "Высокопоставленный иранский чиновник заявил..., что Иран готов дать Соединенным Штатам шанс разрешить разногласия между заклятыми врагами", - говорится в материале агентства. По словам собеседника агентства, Тегеран не согласен "с любым перемещением жителей Газы", но ирано-американские переговоры являются "отдельным вопросом". Он добавил, что Тегеран хочет, чтобы США "обуздали Израиль, если Вашингтон стремится к сделке" с Ираном. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие. Глава иранского МИД Аббас Аракчи в свою очередь заявил, что волнение президента США Дональда Трампа насчет создания Тегераном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает фетву (религиозное предписание) Верховного лидера страны о запрете на создание такого вида оружия.
https://ria.ru/20250115/pezeshkian-1993759603.html
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в мире, цены на нефть, иран, тегеран (город), сша, марко рубио, аббас аракчи, дональд трамп
В мире, Цены на нефть, Иран, Тегеран (город), США, Марко Рубио, Аббас Аракчи, Дональд Трамп
В Иране согласились дать шанс США для урегулирования разногласий

Reuters: Иран готов дать США шанс для урегулирования разногласий между странами

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости/Прайм. Власти Ирана готовы дать Вашингтону "шанс" для урегулирования разногласий между странами, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
"Высокопоставленный иранский чиновник заявил..., что Иран готов дать Соединенным Штатам шанс разрешить разногласия между заклятыми врагами", - говорится в материале агентства.
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По словам собеседника агентства, Тегеран не согласен "с любым перемещением жителей Газы", но ирано-американские переговоры являются "отдельным вопросом".
Он добавил, что Тегеран хочет, чтобы США "обуздали Израиль, если Вашингтон стремится к сделке" с Ираном.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи в свою очередь заявил, что волнение президента США Дональда Трампа насчет создания Тегераном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает фетву (религиозное предписание) Верховного лидера страны о запрете на создание такого вида оружия.
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В миреЦены на нефтьИранТегеран (город)СШАМарко РубиоАббас АракчиДональд Трамп
 
 
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