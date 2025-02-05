https://ria.ru/20250205/iran-1997470906.html

Тегеран прокомментировал слова Трампа о создании Ираном ядерного оружия

Тегеран прокомментировал слова Трампа о создании Ираном ядерного оружия - РИА Новости, 05.02.2025

Тегеран прокомментировал слова Трампа о создании Ираном ядерного оружия

Волнение президента США Дональда Трампа насчет создания Тегераном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:07:00+03:00

2025-02-05T12:07:00+03:00

2025-02-05T12:07:00+03:00

в мире

иран

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тегеран (город)

дональд трамп

аббас аракчи

марко рубио

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ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Волнение президента США Дональда Трампа насчет создания Тегераном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает фетву (религиозное предписание) Верховного лидера страны о запрете на создание такого вида оружия, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи, его слова приводит агентство SNN. Накануне Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, при этом не исключил контактов с руководством страны, заявив, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми". "Если основной вопрос сводится к тому, чтобы Иран не создавал ядерное оружие, то этот вопрос решаем. Это не проблема. Иран - член ДНЯО. Позиция Ирана в данном отношении предельно ясна, существует также фетва Верховного лидера, которая прояснила этот вопрос для всех нас", - приводит слова главы иранского внешнеполитического ведомства агентство. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.

https://ria.ru/20241213/tramp-1988962749.html

иран

сша

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, марко рубио