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Тегеран прокомментировал слова Трампа о создании Ираном ядерного оружия - РИА Новости, 05.02.2025
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12:07 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/iran-1997470906.html
Тегеран прокомментировал слова Трампа о создании Ираном ядерного оружия
Тегеран прокомментировал слова Трампа о создании Ираном ядерного оружия - РИА Новости, 05.02.2025
Тегеран прокомментировал слова Трампа о создании Ираном ядерного оружия
Волнение президента США Дональда Трампа насчет создания Тегераном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:07:00+03:00
2025-02-05T12:07:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Волнение президента США Дональда Трампа насчет создания Тегераном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает фетву (религиозное предписание) Верховного лидера страны о запрете на создание такого вида оружия, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи, его слова приводит агентство SNN. Накануне Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, при этом не исключил контактов с руководством страны, заявив, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми". "Если основной вопрос сводится к тому, чтобы Иран не создавал ядерное оружие, то этот вопрос решаем. Это не проблема. Иран - член ДНЯО. Позиция Ирана в данном отношении предельно ясна, существует также фетва Верховного лидера, которая прояснила этот вопрос для всех нас", - приводит слова главы иранского внешнеполитического ведомства агентство. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, марко рубио
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Марко Рубио
Тегеран прокомментировал слова Трампа о создании Ираном ядерного оружия

Глава МИД Аракчи: Иран соблюдает фетву о запрете на создание ядерного оружия

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Волнение президента США Дональда Трампа насчет создания Тегераном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает фетву (религиозное предписание) Верховного лидера страны о запрете на создание такого вида оружия, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи, его слова приводит агентство SNN.
Накануне Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, при этом не исключил контактов с руководством страны, заявив, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми".
"Если основной вопрос сводится к тому, чтобы Иран не создавал ядерное оружие, то этот вопрос решаем. Это не проблема. Иран - член ДНЯО. Позиция Ирана в данном отношении предельно ясна, существует также фетва Верховного лидера, которая прояснила этот вопрос для всех нас", - приводит слова главы иранского внешнеполитического ведомства агентство.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Трамп рассматривает возможность превентивных авиаударов по Ирану, пишет WSJ
13 декабря 2024, 09:43
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАббас АракчиМарко Рубио
 
 
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