https://ria.ru/20250205/iran-1997470445.html

В Иране прокомментировали высказывание Трампа о контактах с Тегераном

В Иране прокомментировали высказывание Трампа о контактах с Тегераном - РИА Новости, 05.02.2025

В Иране прокомментировали высказывание Трампа о контактах с Тегераном

Министерство иностранных дел Ирана придерживается в своей политике принципов достоинства, мудрости и интересов государства в отношениях с другими странами,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:06:00+03:00

2025-02-05T12:06:00+03:00

2025-02-05T12:06:00+03:00

в мире

иран

сша

дональд трамп

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана придерживается в своей политике принципов достоинства, мудрости и интересов государства в отношениях с другими странами, заявила в ответ на высказывания президента США Дональда Трампа о возможности контакта с иранским руководством официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани. Накануне Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, при этом не исключил контактов с руководством страны, заявив, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми". "В (политике - ред.) министерства иностранных дел мы стойко придерживаемся трех принципов: принципа достоинства... страны и народа, (принципа - ред.) мудрости - рассмотрения вопросов на глубинном уровне... и, конечно, (принципа - ред.) интересов (страны - ред.)... Все государственные вопросы изучаются (с учетом - ред.) этих трех принципов, в особенности вопрос отношений с другими странами", - приводит слова Мохаджерани агентство Mehr. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что республика никогда не планировала покушение на Трампа. Ранее Трамп, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их. Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.

https://ria.ru/20250204/tramp-1997399609.html

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в мире, иран, сша, дональд трамп, масуд пезешкиан