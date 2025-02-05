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В Иране прокомментировали высказывание Трампа о контактах с Тегераном - РИА Новости, 05.02.2025
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12:06 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/iran-1997470445.html
В Иране прокомментировали высказывание Трампа о контактах с Тегераном
В Иране прокомментировали высказывание Трампа о контактах с Тегераном - РИА Новости, 05.02.2025
В Иране прокомментировали высказывание Трампа о контактах с Тегераном
Министерство иностранных дел Ирана придерживается в своей политике принципов достоинства, мудрости и интересов государства в отношениях с другими странами,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:06:00+03:00
2025-02-05T12:06:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана придерживается в своей политике принципов достоинства, мудрости и интересов государства в отношениях с другими странами, заявила в ответ на высказывания президента США Дональда Трампа о возможности контакта с иранским руководством официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани. Накануне Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, при этом не исключил контактов с руководством страны, заявив, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми". "В (политике - ред.) министерства иностранных дел мы стойко придерживаемся трех принципов: принципа достоинства... страны и народа, (принципа - ред.) мудрости - рассмотрения вопросов на глубинном уровне... и, конечно, (принципа - ред.) интересов (страны - ред.)... Все государственные вопросы изучаются (с учетом - ред.) этих трех принципов, в особенности вопрос отношений с другими странами", - приводит слова Мохаджерани агентство Mehr. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что республика никогда не планировала покушение на Трампа. Ранее Трамп, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их. Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.
https://ria.ru/20250204/tramp-1997399609.html
https://ria.ru/20250118/iran-1994391940.html
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в мире, иран, сша, дональд трамп, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан
В Иране прокомментировали высказывание Трампа о контактах с Тегераном

Мохаджерани после слов Трампа заявил о принципах мудрости в политике Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана придерживается в своей политике принципов достоинства, мудрости и интересов государства в отношениях с другими странами, заявила в ответ на высказывания президента США Дональда Трампа о возможности контакта с иранским руководством официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.
Накануне Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, при этом не исключил контактов с руководством страны, заявив, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми".
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"В (политике - ред.) министерства иностранных дел мы стойко придерживаемся трех принципов: принципа достоинства... страны и народа, (принципа - ред.) мудрости - рассмотрения вопросов на глубинном уровне... и, конечно, (принципа - ред.) интересов (страны - ред.)... Все государственные вопросы изучаются (с учетом - ред.) этих трех принципов, в особенности вопрос отношений с другими странами", - приводит слова Мохаджерани агентство Mehr.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что республика никогда не планировала покушение на Трампа. Ранее Трамп, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их. Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.
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В миреИранСШАДональд ТрампМасуд Пезешкиан
 
 
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