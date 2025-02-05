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В Иране заявили о провале политики "максимального давления" Трампа
В Иране заявили о провале политики "максимального давления" Трампа - РИА Новости, 05.02.2025
В Иране заявили о провале политики "максимального давления" Трампа
Политика "максимального давления" на Иран, предлагаемая президентом США Дональдом Трампом, провальна, и повторное ее применение приведет к новому провалу,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:35:00+03:00
2025-02-05T11:35:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Политика "максимального давления" на Иран, предлагаемая президентом США Дональдом Трампом, провальна, и повторное ее применение приведет к новому провалу, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.Днем ранее Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана, однако выразил надежду, что США не придется им часто пользоваться."Что касается вчерашнего высказывания президента США, убежден, что "максимальное давление" (на Иран - ред.) - провальный опыт, и его повторное применение превратится в новый провал", - приводит слова главы иранского внешнеполитического ведомства агентство SNN.Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.
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иран, дональд трамп, аббас аракчи, марко рубио, сша, тегеран (город), цены на нефть, в мире
Иран, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Марко Рубио, США, Тегеран (город), Цены на нефть, В мире
В Иране заявили о провале политики "максимального давления" Трампа
Аракчи: политика максимального давления Трампа против Ирана является провальной