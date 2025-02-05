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В Россотрудничестве прокомментировали открытие Русского дома в Иране - РИА Новости, 05.02.2025
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10:48 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/iran-1997454134.html
В Россотрудничестве прокомментировали открытие Русского дома в Иране
В Россотрудничестве прокомментировали открытие Русского дома в Иране - РИА Новости, 05.02.2025
В Россотрудничестве прокомментировали открытие Русского дома в Иране
Открытие Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Иране станет новым этапом в истории отношений Тегерана и Москвы, деятельность центра будет способствовать... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:48:00+03:00
2025-02-05T10:48:00+03:00
иран
тегеран (город)
москва
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
рцнк
политика
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ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Открытие Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Иране станет новым этапом в истории отношений Тегерана и Москвы, деятельность центра будет способствовать укреплению диалога между двумя странами в научной, культурной и образовательной сферах, заявила РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Иране Лилия Панькина. На прошлой неделе Россотрудничество сообщило, что откроет Русский дом в Иране не позднее 2026 года при условии выделения бюджетного финансирования. В Россотрудничестве отметили, что открытие Русского дома удовлетворит потребность граждан в изучении русского языка, позволит расширить российское культурно-гуманитарное присутствие в Тегеране. "Русский дом в Тегеране станет центром научного, культурного и гуманитарного сотрудничества между Россией и Ираном. Безусловно, открытие РЦНК в Иране будет новым этапом в истории отношений между странами, который позволит перейти на высокий и качественный уровень сотрудничества в сфере образования и культуры", - сказала Панькина. Руководитель представительства Россотрудничества в Иране подчеркнула, что в планах - "открытие курсов русского языка, проведение образовательных выставок, культурных и литературных мероприятий, различных творческих мастер-кассов, а также научно-образовательных конференций, круглых столов, направленных на укрепление диалога в области науки, культуры и образования". Помимо этого, по ее словам, "сейчас в Иране есть нехватка литературы на русском языке, поэтому на базе центра будет представлена классическая и современная русская литература, чтобы все студенты и преподаватели могли читать эту литературу на языке оригинала".
https://ria.ru/20250128/istrebiteli-1995876374.html
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иран, тегеран (город), москва, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рцнк, политика
Иран, Тегеран (город), Москва, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), РЦНК, Политика
В Россотрудничестве прокомментировали открытие Русского дома в Иране

Панькина: открытие РЦНК в Иране станет новым этапом в отношениях РФ и Тегерана

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Открытие Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Иране станет новым этапом в истории отношений Тегерана и Москвы, деятельность центра будет способствовать укреплению диалога между двумя странами в научной, культурной и образовательной сферах, заявила РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Иране Лилия Панькина.
На прошлой неделе Россотрудничество сообщило, что откроет Русский дом в Иране не позднее 2026 года при условии выделения бюджетного финансирования. В Россотрудничестве отметили, что открытие Русского дома удовлетворит потребность граждан в изучении русского языка, позволит расширить российское культурно-гуманитарное присутствие в Тегеране.
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"Русский дом в Тегеране станет центром научного, культурного и гуманитарного сотрудничества между Россией и Ираном. Безусловно, открытие РЦНК в Иране будет новым этапом в истории отношений между странами, который позволит перейти на высокий и качественный уровень сотрудничества в сфере образования и культуры", - сказала Панькина.
Руководитель представительства Россотрудничества в Иране подчеркнула, что в планах - "открытие курсов русского языка, проведение образовательных выставок, культурных и литературных мероприятий, различных творческих мастер-кассов, а также научно-образовательных конференций, круглых столов, направленных на укрепление диалога в области науки, культуры и образования".
Помимо этого, по ее словам, "сейчас в Иране есть нехватка литературы на русском языке, поэтому на базе центра будет представлена классическая и современная русская литература, чтобы все студенты и преподаватели могли читать эту литературу на языке оригинала".
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