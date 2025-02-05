https://ria.ru/20250205/ipoteka-1997603175.html

Путин поддержал идею льготной ипотеки в Курской области

Путин поддержал идею льготной ипотеки в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025

Путин поддержал идею льготной ипотеки в Курской области

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о введении льготной ипотеки в Курской области по аналогии с дальневосточной ипотекой. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T19:34:00+03:00

2025-02-05T19:34:00+03:00

2025-02-05T21:43:00+03:00

курская область

ипотека

владимир путин

александр хинштейн

россия

дальний восток

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о введении льготной ипотеки в Курской области по аналогии с дальневосточной ипотекой.“Хорошее предложение, поддерживаем”, - сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном в ответ на его предложение рассмотреть введение в регионе льготной ипотеки по аналогии с действующей на Дальнем Востоке.Хинштейн отметил, что выдача сертификатов на жилье в регионе идет беспрерывно."Все, кто обращается с просьбой, их получают", - сказал он.Но проблема заключается в том, что объем строящегося в Курской области жилья сейчас значительно ниже, чем потребности, указал врио главы региона.Он рассказал, что региональные власти совместно с ДОМ.РФ и Минстроем России проработали возможность реализации программы по строительству малоэтажных коттеджных поселков, поселков ИЖС, обеспеченных социальной инфраструктурой. По его словам, такой подход позволит развивать районы Курской области и ключевым инструментом здесь могло бы стать введение льготной ипотеки по аналогии с той, которая есть на Дальнем Востоке.В России действует программа "Дальневосточная и Арктическая ипотека", которая позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых на весь срок кредитования при приобретении или строительстве жилья на территории ДФО и сухопутных территориях Арктической зоны. Программа действует до 31 декабря 2030 года.

https://ria.ru/20250205/khinshteyn-1997604019.html

https://ria.ru/20250127/vychet-1985979135.html

курская область

россия

дальний восток

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курская область, ипотека, владимир путин, александр хинштейн, россия, дальний восток