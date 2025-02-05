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Путин поддержал идею льготной ипотеки в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
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19:34 05.02.2025 (обновлено: 21:43 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/ipoteka-1997603175.html
Путин поддержал идею льготной ипотеки в Курской области
Путин поддержал идею льготной ипотеки в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
Путин поддержал идею льготной ипотеки в Курской области
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о введении льготной ипотеки в Курской области по аналогии с дальневосточной ипотекой. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:34:00+03:00
2025-02-05T21:43:00+03:00
курская область
ипотека
владимир путин
александр хинштейн
россия
дальний восток
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о введении льготной ипотеки в Курской области по аналогии с дальневосточной ипотекой.“Хорошее предложение, поддерживаем”, - сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном в ответ на его предложение рассмотреть введение в регионе льготной ипотеки по аналогии с действующей на Дальнем Востоке.Хинштейн отметил, что выдача сертификатов на жилье в регионе идет беспрерывно."Все, кто обращается с просьбой, их получают", - сказал он.Но проблема заключается в том, что объем строящегося в Курской области жилья сейчас значительно ниже, чем потребности, указал врио главы региона.Он рассказал, что региональные власти совместно с ДОМ.РФ и Минстроем России проработали возможность реализации программы по строительству малоэтажных коттеджных поселков, поселков ИЖС, обеспеченных социальной инфраструктурой. По его словам, такой подход позволит развивать районы Курской области и ключевым инструментом здесь могло бы стать введение льготной ипотеки по аналогии с той, которая есть на Дальнем Востоке.В России действует программа "Дальневосточная и Арктическая ипотека", которая позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых на весь срок кредитования при приобретении или строительстве жилья на территории ДФО и сухопутных территориях Арктической зоны. Программа действует до 31 декабря 2030 года.
https://ria.ru/20250205/khinshteyn-1997604019.html
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курская область
россия
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курская область, ипотека, владимир путин, александр хинштейн, россия, дальний восток
Курская область, Ипотека, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Россия, Дальний Восток
Путин поддержал идею льготной ипотеки в Курской области

Путин поддержал идею введения льготной ипотеки в Курской области

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКлючи и домик
Ключи и домик - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о введении льготной ипотеки в Курской области по аналогии с дальневосточной ипотекой.
“Хорошее предложение, поддерживаем”, - сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном в ответ на его предложение рассмотреть введение в регионе льготной ипотеки по аналогии с действующей на Дальнем Востоке.
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Хинштейн отметил, что выдача сертификатов на жилье в регионе идет беспрерывно.
"Все, кто обращается с просьбой, их получают", - сказал он.
Но проблема заключается в том, что объем строящегося в Курской области жилья сейчас значительно ниже, чем потребности, указал врио главы региона.
Он рассказал, что региональные власти совместно с ДОМ.РФ и Минстроем России проработали возможность реализации программы по строительству малоэтажных коттеджных поселков, поселков ИЖС, обеспеченных социальной инфраструктурой. По его словам, такой подход позволит развивать районы Курской области и ключевым инструментом здесь могло бы стать введение льготной ипотеки по аналогии с той, которая есть на Дальнем Востоке.
В России действует программа "Дальневосточная и Арктическая ипотека", которая позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых на весь срок кредитования при приобретении или строительстве жилья на территории ДФО и сухопутных территориях Арктической зоны. Программа действует до 31 декабря 2030 года.
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Курская областьИпотекаВладимир ПутинАлександр ХинштейнРоссияДальний Восток
 
 
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