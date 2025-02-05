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Интерпол прекратил международный розыск обвиняемых в России - РИА Новости, 05.02.2025
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14:26 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/interpol-1997514708.html
Интерпол прекратил международный розыск обвиняемых в России
Интерпол прекратил международный розыск обвиняемых в России - РИА Новости, 05.02.2025
Интерпол прекратил международный розыск обвиняемых в России
Интерпол в одностороннем порядке прекращает международный розыск обвиняемых и осужденных в России, разыскиваемых правоохранительными органами, сообщил... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:26:00+03:00
2025-02-05T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Интерпол в одностороннем порядке прекращает международный розыск обвиняемых и осужденных в России, разыскиваемых правоохранительными органами, сообщил замначальника главного управления международно-правового сотрудничества - начальник организационно-правового управления Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов. "Актуальной остается проблема взаимодействия с Интерполом в условиях, введенных в марте 2022 года решением исполнительного комитета Интерпола ограничительных мер в отношении сообщений, уведомлений, подготовленных по инициативе российских правоохранительных органов. Интерполом по-прежнему в одностороннем порядке прекращается международный розыск обвиняемых и осужденных, разыскиваемых российскими правоохранительными органами", - сказал Плохов на "Инфофоруме-2025". По его словам, основаниями для удаления сведений из учетов Интерпола являются обращения разыскиваемых и их адвокатов в комиссию по контролю за файлами. "К сожалению, таких случаев у нас немало", - добавил Плохов.
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россия, интерпол, в мире
Россия, Интерпол, В мире
Интерпол прекратил международный розыск обвиняемых в России

Интерпол прекратил международный розыск обвиняемых и осужденных в России

© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в FacebookЛоготип международной организация уголовной полиции – Интерпол
Логотип международной организация уголовной полиции – Интерпол - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в Facebook
Логотип международной организация уголовной полиции – Интерпол. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Интерпол в одностороннем порядке прекращает международный розыск обвиняемых и осужденных в России, разыскиваемых правоохранительными органами, сообщил замначальника главного управления международно-правового сотрудничества - начальник организационно-правового управления Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов.
"Актуальной остается проблема взаимодействия с Интерполом в условиях, введенных в марте 2022 года решением исполнительного комитета Интерпола ограничительных мер в отношении сообщений, уведомлений, подготовленных по инициативе российских правоохранительных органов. Интерполом по-прежнему в одностороннем порядке прекращается международный розыск обвиняемых и осужденных, разыскиваемых российскими правоохранительными органами", - сказал Плохов на "Инфофоруме-2025".
По его словам, основаниями для удаления сведений из учетов Интерпола являются обращения разыскиваемых и их адвокатов в комиссию по контролю за файлами.
"К сожалению, таких случаев у нас немало", - добавил Плохов.
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