В Новосибирской области арестовали инспектора Россельхознадзора
В Новосибирской области инспектора Россельхознадзора обвинили в получении взятки
Сотрудник Россельхознадзора. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по Новосибирской области возбудил уголовные дела в отношении инспектора Россельхознадзора и директора коммерческой компании, которые подозреваются в получении и дачи взяток, сообщает в среду следственное управление.
"Возбуждено три уголовных дела в отношении инспектора Россельхознадзора и директора общества с ограниченной ответственностью. Они обвиняются во взяточничестве (часть 3 статьи 290 УК РФ и часть 3 статьи 291 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в 2023-2024 годах инспектор Россельхознадзора получил от двух представителей коммерческих компаний деньги "в значительном размере" в качестве взятки.
"Денежные средства предназначались за ускоренное оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих соответствие товаров – плодоовощной продукции карантинным фитосанитарным требованиям при ввозе их на территорию РФ", - уточнили в СУСК.
По ходатайству следователя СК инспектору Россельхознадзора суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Директору ООО избрана мера пресечения в виде в виде домашнего ареста.
Прокуратура в свою очередь сообщила, что контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
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