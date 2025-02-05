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В Новосибирской области арестовали инспектора Россельхознадзора - РИА Новости, 05.02.2025
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08:52 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/inspektor-1997433111.html
В Новосибирской области арестовали инспектора Россельхознадзора
В Новосибирской области арестовали инспектора Россельхознадзора - РИА Новости, 05.02.2025
В Новосибирской области арестовали инспектора Россельхознадзора
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по Новосибирской области возбудил уголовные дела в отношении инспектора Россельхознадзора и директора РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:52:00+03:00
2025-02-05T08:52:00+03:00
происшествия
россия
новосибирская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по Новосибирской области возбудил уголовные дела в отношении инспектора Россельхознадзора и директора коммерческой компании, которые подозреваются в получении и дачи взяток, сообщает в среду следственное управление. "Возбуждено три уголовных дела в отношении инспектора Россельхознадзора и директора общества с ограниченной ответственностью. Они обвиняются во взяточничестве (часть 3 статьи 290 УК РФ и часть 3 статьи 291 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2023-2024 годах инспектор Россельхознадзора получил от двух представителей коммерческих компаний деньги "в значительном размере" в качестве взятки. "Денежные средства предназначались за ускоренное оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих соответствие товаров – плодоовощной продукции карантинным фитосанитарным требованиям при ввозе их на территорию РФ", - уточнили в СУСК. По ходатайству следователя СК инспектору Россельхознадзора суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Директору ООО избрана мера пресечения в виде в виде домашнего ареста. Прокуратура в свою очередь сообщила, что контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
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происшествия, россия, новосибирская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области арестовали инспектора Россельхознадзора

В Новосибирской области инспектора Россельхознадзора обвинили в получении взятки

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудник Россельхознадзора
Сотрудник Россельхознадзора - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудник Россельхознадзора. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по Новосибирской области возбудил уголовные дела в отношении инспектора Россельхознадзора и директора коммерческой компании, которые подозреваются в получении и дачи взяток, сообщает в среду следственное управление.
"Возбуждено три уголовных дела в отношении инспектора Россельхознадзора и директора общества с ограниченной ответственностью. Они обвиняются во взяточничестве (часть 3 статьи 290 УК РФ и часть 3 статьи 291 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в 2023-2024 годах инспектор Россельхознадзора получил от двух представителей коммерческих компаний деньги "в значительном размере" в качестве взятки.
"Денежные средства предназначались за ускоренное оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих соответствие товаров – плодоовощной продукции карантинным фитосанитарным требованиям при ввозе их на территорию РФ", - уточнили в СУСК.
По ходатайству следователя СК инспектору Россельхознадзора суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Директору ООО избрана мера пресечения в виде в виде домашнего ареста.
Прокуратура в свою очередь сообщила, что контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
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ПроисшествияРоссияНовосибирская областьФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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