https://ria.ru/20250205/inspektor-1997433111.html

В Новосибирской области арестовали инспектора Россельхознадзора

В Новосибирской области арестовали инспектора Россельхознадзора - РИА Новости, 05.02.2025

В Новосибирской области арестовали инспектора Россельхознадзора

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по Новосибирской области возбудил уголовные дела в отношении инспектора Россельхознадзора и директора РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T08:52:00+03:00

2025-02-05T08:52:00+03:00

2025-02-05T08:52:00+03:00

происшествия

россия

новосибирская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по Новосибирской области возбудил уголовные дела в отношении инспектора Россельхознадзора и директора коммерческой компании, которые подозреваются в получении и дачи взяток, сообщает в среду следственное управление. "Возбуждено три уголовных дела в отношении инспектора Россельхознадзора и директора общества с ограниченной ответственностью. Они обвиняются во взяточничестве (часть 3 статьи 290 УК РФ и часть 3 статьи 291 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2023-2024 годах инспектор Россельхознадзора получил от двух представителей коммерческих компаний деньги "в значительном размере" в качестве взятки. "Денежные средства предназначались за ускоренное оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих соответствие товаров – плодоовощной продукции карантинным фитосанитарным требованиям при ввозе их на территорию РФ", - уточнили в СУСК. По ходатайству следователя СК инспектору Россельхознадзора суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Директору ООО избрана мера пресечения в виде в виде домашнего ареста. Прокуратура в свою очередь сообщила, что контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20240423/prigovor-1941780816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, новосибирская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), следственный комитет россии (ск рф)