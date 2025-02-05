https://ria.ru/20250205/infektsiya-1997498315.html

В Чувашии ученики лицея обратились к врачам с признаками кишечной инфекции

В Чувашии ученики лицея обратились к врачам с признаками кишечной инфекции - РИА Новости, 05.02.2025

В Чувашии ученики лицея обратились к врачам с признаками кишечной инфекции

Число учеников лицея в Чувашии, обратившихся к врачам с признаками кишечной инфекции, увеличилось до семи человек, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:37:00+03:00

2025-02-05T13:37:00+03:00

2025-02-05T13:49:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

олег николаев (политик)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев – РИА Новости. Число учеников лицея в Чувашии, обратившихся к врачам с признаками кишечной инфекции, увеличилось до семи человек, сообщило министерство здравоохранения республики. Ранее со ссылкой на министерство образования Чувашии и прокуратуру республики сообщалось, что пять учеников Кугеського лицея обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. "Учащиеся лицея в поселке Кугеси Чебоксарского муниципального округа обратились за медицинской помощью с похожими симптомами, которые связывают с приемом пищи. По данным на 10.00 5 февраля, за медицинской помощью обратились 7 детей", - говорится в сообщении Минздрава региона. Отмечается, что один из обратившихся за помощью детей находится в состоянии средней степени тяжести, он госпитализирован в инфекционное отделение. Еще 6 детей получают всю необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Подчеркивается, что все дети находятся под пристальным наблюдением участковых педиатров. "Ситуация находится на контроле главы Чувашии Олега Николаева и профильных ведомств. В настоящее время выясняются причины обращения учеников лицея за медицинской помощью", - сообщает Минздрав республики. В свою очередь следственное управление СК РФ по Чувашии проинформировало о том, что проводит доследственную проверку. "Следователи выехали на место происшествия. В ближайшее время будет произведен его тщательный осмотр, а также иные необходимые следственные и процессуальные действия. Точное количество пострадавших детей, а также причина заболевания устанавливаются", - говорится в сообщении СУСК.Ранее прокуратура Чувашии заявила о том, что организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка санитарно-эпидемиологическому состоянию школы, в том числе организации приема пищи. В проверке участвуют сотрудники Роспотребнадзора и минобразования Чувашии. Специалистами отобраны пробы продуктов в столовой, а также проведены смывы с поверхностей для проведения исследования на предмет выявления инфекции.

https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html

https://ria.ru/20250204/murmansk-1997348969.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, олег николаев (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)