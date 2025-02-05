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Россия и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере ПВО - РИА Новости, 05.02.2025
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16:42 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/indoneziya-1997553647.html
Россия и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере ПВО
Россия и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере ПВО - РИА Новости, 05.02.2025
Россия и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере ПВО
Посол России в Индонезии Сергей Толченов на встрече с начальником штаба ВВС Индонезии Тонни Харджоно обсудил возможность сотрудничества стран в области... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:42:00+03:00
2025-02-05T16:42:00+03:00
индонезия
россия
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экономика
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посол России в Индонезии Сергей Толченов на встрече с начальником штаба ВВС Индонезии Тонни Харджоно обсудил возможность сотрудничества стран в области технологий противовоздушной обороны, сообщили ВВС Индонезии. Согласно заявлению, на встрече стороны обсудили различные аспекты стратегического сотрудничества, включая образовательные и учебные программы, обмен офицерами и возможности сотрудничества в области технологий противовоздушной обороны. "Россия, как один из оборонных партнеров Индонезии, играет важную роль в поддержке модернизации оборонной техники ВВС Индонезии путем передачи технологий и увеличения боевых возможностей в воздухе", - отметило ведомство. По его оценке, встреча стала "важным импульсом" в укреплении двусторонних отношений в области противовоздушной обороны между Индонезией и Россией. "Этот визит отражает приверженность ВВС Индонезии к установлению конструктивных международных отношений в соответствии с усилиями по укреплению ПВО Индонезии на глобальном уровне", - сообщил руководитель информационной службы ВВС Индонезии Арди Сяхри в официальном заявлении.
https://ria.ru/20250204/indiya-1997382577.html
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индонезия, россия, в мире, пво, экономика, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Индонезия, Россия, В мире, ПВО, Экономика, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Россия и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере ПВО

Посол Толченов обсудил с начштаба ВВС Индонезии сотрудничество в сфере ПВО

© РИА Новости / Михаил ЦыгановCовместные российско-индонезийские военные учения в Индонезии
Cовместные российско-индонезийские военные учения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Cовместные российско-индонезийские военные учения в Индонезии . Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посол России в Индонезии Сергей Толченов на встрече с начальником штаба ВВС Индонезии Тонни Харджоно обсудил возможность сотрудничества стран в области технологий противовоздушной обороны, сообщили ВВС Индонезии.
Согласно заявлению, на встрече стороны обсудили различные аспекты стратегического сотрудничества, включая образовательные и учебные программы, обмен офицерами и возможности сотрудничества в области технологий противовоздушной обороны.
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"Россия, как один из оборонных партнеров Индонезии, играет важную роль в поддержке модернизации оборонной техники ВВС Индонезии путем передачи технологий и увеличения боевых возможностей в воздухе", - отметило ведомство.
По его оценке, встреча стала "важным импульсом" в укреплении двусторонних отношений в области противовоздушной обороны между Индонезией и Россией.
"Этот визит отражает приверженность ВВС Индонезии к установлению конструктивных международных отношений в соответствии с усилиями по укреплению ПВО Индонезии на глобальном уровне", - сообщил руководитель информационной службы ВВС Индонезии Арди Сяхри в официальном заявлении.
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