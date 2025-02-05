https://ria.ru/20250205/imuschestvo-1997620470.html

Имущество главы "Пантеона защитников отечества" арестовали

Имущество главы "Пантеона защитников отечества" арестовали - РИА Новости, 05.02.2025

Имущество главы "Пантеона защитников отечества" арестовали

Недвижимое имущество и денежные средства руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T23:25:00+03:00

2025-02-05T23:25:00+03:00

2025-02-05T23:28:00+03:00

россия

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972394843_0:106:737:521_1920x0_80_0_0_c4188a71a02892bf9a95ba72d3a2148a.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Недвижимое имущество и денежные средства руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова арестованы в рамках расследования уголовного дела о получении взятки, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Недвижимое имущество и денежные средства Филиппова арестованы", - сказано в документах.По делу также проходит предполагаемый взяткодатель Олег Суворов. Согласно судебным документам, он является бенефициарным владельцем ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС".Уголовное дело возбудили 10 сентября 2024 года в ГСУ СК России. Оба фигуранта находятся под стражей. Свою вину они не признают.Как сообщал "Коммерсант", Филиппову вменяется взятка в виде автомобиля Volkswagen Touareg.Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, адвокаты указывали суду, что имела место гражданско-правовая сделка, которая расценена следствием как взятка. Адвокат Суворова также обращала внимание, что иные документы, представленные органами следствия, свидетельствуют лишь о факте совершения сделки купли-продажи автомобиля, но не являются бесспорными доказательствами обоснованности выдвинутых подозрений.

https://ria.ru/20250131/vzyatka-1996536652.html

https://ria.ru/20250124/ogloblin-1995293827.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)