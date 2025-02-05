https://ria.ru/20250205/imuschestvo-1997620470.html
Имущество главы "Пантеона защитников отечества" арестовали
Имущество главы "Пантеона защитников отечества" арестовали - РИА Новости, 05.02.2025
Имущество главы "Пантеона защитников отечества" арестовали
Недвижимое имущество и денежные средства руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T23:25:00+03:00
2025-02-05T23:25:00+03:00
2025-02-05T23:28:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Недвижимое имущество и денежные средства руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова арестованы в рамках расследования уголовного дела о получении взятки, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Недвижимое имущество и денежные средства Филиппова арестованы", - сказано в документах.По делу также проходит предполагаемый взяткодатель Олег Суворов. Согласно судебным документам, он является бенефициарным владельцем ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС".Уголовное дело возбудили 10 сентября 2024 года в ГСУ СК России. Оба фигуранта находятся под стражей. Свою вину они не признают.Как сообщал "Коммерсант", Филиппову вменяется взятка в виде автомобиля Volkswagen Touareg.Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, адвокаты указывали суду, что имела место гражданско-правовая сделка, которая расценена следствием как взятка. Адвокат Суворова также обращала внимание, что иные документы, представленные органами следствия, свидетельствуют лишь о факте совершения сделки купли-продажи автомобиля, но не являются бесспорными доказательствами обоснованности выдвинутых подозрений.
https://ria.ru/20250131/vzyatka-1996536652.html
https://ria.ru/20250124/ogloblin-1995293827.html
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россия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Имущество главы "Пантеона защитников отечества" арестовали
Имущество и деньги главы "Пантеона защитников отечества" арестовали
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Недвижимое имущество и денежные средства руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова арестованы в рамках расследования уголовного дела о получении взятки, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Недвижимое имущество и денежные средства Филиппова арестованы", - сказано в документах.
По делу также проходит предполагаемый взяткодатель Олег Суворов. Согласно судебным документам, он является бенефициарным владельцем ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС".
Уголовное дело возбудили 10 сентября 2024 года в ГСУ СК России. Оба фигуранта находятся под стражей. Свою вину они не признают.
Как сообщал "Коммерсант", Филиппову вменяется взятка в виде автомобиля Volkswagen Touareg.
Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, адвокаты указывали суду, что имела место гражданско-правовая сделка, которая расценена следствием как взятка. Адвокат Суворова также обращала внимание, что иные документы, представленные органами следствия, свидетельствуют лишь о факте совершения сделки купли-продажи автомобиля, но не являются бесспорными доказательствами обоснованности выдвинутых подозрений.