https://ria.ru/20250205/gvatemala-1997448243.html

У берегов Гватемалы произошло землетрясение

У берегов Гватемалы произошло землетрясение - РИА Новости, 05.02.2025

У берегов Гватемалы произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Гватемалы, сообщил институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы Insivumeh. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T10:24:00+03:00

2025-02-05T10:24:00+03:00

2025-02-05T10:24:00+03:00

в мире

гватемала (республика)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Гватемалы, сообщил институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы Insivumeh. "Глубина 21,71 километра, магнитуда 5,5", - говорится в бюллетене, опубликованном в блоге Insivumeh в Х. По данным сейсмологов, эпицентр толчков располагался у берегов Гватемалы в 60 километрах от города Масатенанго. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

гватемала (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гватемала (республика)