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У берегов Гватемалы произошло землетрясение - РИА Новости, 05.02.2025
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10:24 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/gvatemala-1997448243.html
У берегов Гватемалы произошло землетрясение
У берегов Гватемалы произошло землетрясение - РИА Новости, 05.02.2025
У берегов Гватемалы произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Гватемалы, сообщил институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы Insivumeh. РИА Новости, 05.02.2025
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Гватемалы, сообщил институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы Insivumeh. "Глубина 21,71 километра, магнитуда 5,5", - говорится в бюллетене, опубликованном в блоге Insivumeh в Х. По данным сейсмологов, эпицентр толчков располагался у берегов Гватемалы в 60 километрах от города Масатенанго. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, гватемала (республика)
В мире, Гватемала (республика)
У берегов Гватемалы произошло землетрясение

У берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,5

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Гватемалы, сообщил институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы Insivumeh.
"Глубина 21,71 километра, магнитуда 5,5", - говорится в бюллетене, опубликованном в блоге Insivumeh в Х.
По данным сейсмологов, эпицентр толчков располагался у берегов Гватемалы в 60 километрах от города Масатенанго.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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