https://ria.ru/20250205/gvatemala-1997448243.html
У берегов Гватемалы произошло землетрясение
У берегов Гватемалы произошло землетрясение - РИА Новости, 05.02.2025
У берегов Гватемалы произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Гватемалы, сообщил институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы Insivumeh. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:24:00+03:00
2025-02-05T10:24:00+03:00
2025-02-05T10:24:00+03:00
в мире
гватемала (республика)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Гватемалы, сообщил институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы Insivumeh. "Глубина 21,71 километра, магнитуда 5,5", - говорится в бюллетене, опубликованном в блоге Insivumeh в Х. По данным сейсмологов, эпицентр толчков располагался у берегов Гватемалы в 60 километрах от города Масатенанго. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
гватемала (республика)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гватемала (республика)
В мире, Гватемала (республика)
У берегов Гватемалы произошло землетрясение
У берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,5