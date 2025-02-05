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Гутерреш поддержал двухгосударственное решение палестинского вопроса - РИА Новости, 05.02.2025
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23:16 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/guterresh-1997619927.html
Гутерреш поддержал двухгосударственное решение палестинского вопроса
Гутерреш поддержал двухгосударственное решение палестинского вопроса - РИА Новости, 05.02.2025
Гутерреш поддержал двухгосударственное решение палестинского вопроса
Генсек ООН Антониу Гутерреш после высказываний президента США Дональда Трампа о планах Вашингтона "взять под контроль" сектор Газа и переселить жителей анклава... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T23:16:00+03:00
2025-02-05T23:16:00+03:00
в мире
израиль
палестина
антониу гутерреш
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ООН, 5 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш после высказываний президента США Дональда Трампа о планах Вашингтона "взять под контроль" сектор Газа и переселить жителей анклава заявил о недопустимости "этнических чисток" и высказался в поддержку двухгосударственного решения палестинского вопроса. "В поисках решений мы не должны усугублять проблему. Жизненно важно придерживаться основополагающих принципов международного права. Важно избегать любых форм этнических чисток", – сказал Гутерреш в ходе заседания комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа. Он также призвал подтвердить принцип двухгосударственного решения палестино-израильского вопроса, отметив, что "прочный мир" потребует урегулирования именно на основе этой формулы, а также "прекращения оккупации и создания независимого палестинского государства, неотъемлемой частью которого станет Сектор Газа". "Жизнеспособное, суверенное палестинское государство, живущее бок о бок в мире и безопасности с Израилем, является единственным устойчивым решением для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке", – добавил генсек ООН. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию". Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
https://ria.ru/20250205/gaza-1997452071.html
https://ria.ru/20250205/gaza-1997468061.html
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в мире, израиль, палестина, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Палестина, Антониу Гутерреш, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Гутерреш поддержал двухгосударственное решение палестинского вопроса

Гутерреш заявил о поддержке двухгосударственного решения палестинского вопроса

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 5 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш после высказываний президента США Дональда Трампа о планах Вашингтона "взять под контроль" сектор Газа и переселить жителей анклава заявил о недопустимости "этнических чисток" и высказался в поддержку двухгосударственного решения палестинского вопроса.
"В поисках решений мы не должны усугублять проблему. Жизненно важно придерживаться основополагающих принципов международного права. Важно избегать любых форм этнических чисток", – сказал Гутерреш в ходе заседания комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Эксперт прокомментировал слова Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа
Вчера, 10:41
Он также призвал подтвердить принцип двухгосударственного решения палестино-израильского вопроса, отметив, что "прочный мир" потребует урегулирования именно на основе этой формулы, а также "прекращения оккупации и создания независимого палестинского государства, неотъемлемой частью которого станет Сектор Газа".
"Жизнеспособное, суверенное палестинское государство, живущее бок о бок в мире и безопасности с Израилем, является единственным устойчивым решением для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке", – добавил генсек ООН.
Последствия израильского удара по палаточному городку в Дейр-эль-Балахе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
МИД Турции прокомментировал слова Трампа о переселении палестинцев из Газы
Вчера, 11:52
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильПалестинаАнтониу ГутеррешООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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