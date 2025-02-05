https://ria.ru/20250205/guterresh-1997413462.html
Генсек ООН рассчитывает на продолжение сотрудничества с властями США
Генсек ООН рассчитывает на продолжение сотрудничества с властями США - РИА Новости, 05.02.2025
Генсек ООН рассчитывает на продолжение сотрудничества с властями США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после критики работы Всемирной Организации со стороны президента США Дональда Трампа рассчитывает на продолжение... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:22:00+03:00
2025-02-05T03:22:00+03:00
2025-02-05T03:22:00+03:00
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ООН, 5 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после критики работы Всемирной Организации со стороны президента США Дональда Трампа рассчитывает на продолжение продуктивного сотрудничества с американским лидером, признает важность поддержки Вашингтона, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик. Трамп ранее во вторник подписал указ о переоценке участия Соединенных Штатов в ООН, а также раскритиковал Всемирную Организацию, отметив, что ей плохо управляют, а свою работу она не делает. "Поддержка США Организации Объединенных Наций с самого первого дня спасла бесчисленное количество жизней и укрепила глобальную безопасность. Генеральный секретарь рассчитывает на продолжение продуктивных отношений с президентом Трампом и правительством США для укрепления этих отношений в сегодняшнем неспокойном мире", - сказал Дюжаррик. Он также отметил, что генсек ООН "неустанно работал" над осуществлением многих реформ в секретариате, направленных на повышение эффективности и внедрение инноваций.
https://ria.ru/20250204/ssha-1997400713.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН
Генсек ООН рассчитывает на продолжение сотрудничества с властями США
Гутерреш после критики работы ООН признал важность поддержки Вашингтона