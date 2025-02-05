https://ria.ru/20250205/guterresh-1997413462.html

Генсек ООН рассчитывает на продолжение сотрудничества с властями США

Генсек ООН рассчитывает на продолжение сотрудничества с властями США - РИА Новости, 05.02.2025

Генсек ООН рассчитывает на продолжение сотрудничества с властями США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после критики работы Всемирной Организации со стороны президента США Дональда Трампа рассчитывает на продолжение... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T03:22:00+03:00

2025-02-05T03:22:00+03:00

2025-02-05T03:22:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979795819_0:140:3094:1880_1920x0_80_0_0_982e84a45c5db4377d78fc75c57c35a9.jpg

ООН, 5 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после критики работы Всемирной Организации со стороны президента США Дональда Трампа рассчитывает на продолжение продуктивного сотрудничества с американским лидером, признает важность поддержки Вашингтона, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик. Трамп ранее во вторник подписал указ о переоценке участия Соединенных Штатов в ООН, а также раскритиковал Всемирную Организацию, отметив, что ей плохо управляют, а свою работу она не делает. "Поддержка США Организации Объединенных Наций с самого первого дня спасла бесчисленное количество жизней и укрепила глобальную безопасность. Генеральный секретарь рассчитывает на продолжение продуктивных отношений с президентом Трампом и правительством США для укрепления этих отношений в сегодняшнем неспокойном мире", - сказал Дюжаррик. Он также отметил, что генсек ООН "неустанно работал" над осуществлением многих реформ в секретариате, направленных на повышение эффективности и внедрение инноваций.

https://ria.ru/20250204/ssha-1997400713.html

https://ria.ru/20250204/tramp-1997398202.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон