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Генсек ООН рассчитывает на продолжение сотрудничества с властями США - РИА Новости, 05.02.2025
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03:22 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/guterresh-1997413462.html
Генсек ООН рассчитывает на продолжение сотрудничества с властями США
Генсек ООН рассчитывает на продолжение сотрудничества с властями США - РИА Новости, 05.02.2025
Генсек ООН рассчитывает на продолжение сотрудничества с властями США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после критики работы Всемирной Организации со стороны президента США Дональда Трампа рассчитывает на продолжение... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:22:00+03:00
2025-02-05T03:22:00+03:00
в мире
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антониу гутерреш
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ООН, 5 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после критики работы Всемирной Организации со стороны президента США Дональда Трампа рассчитывает на продолжение продуктивного сотрудничества с американским лидером, признает важность поддержки Вашингтона, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик. Трамп ранее во вторник подписал указ о переоценке участия Соединенных Штатов в ООН, а также раскритиковал Всемирную Организацию, отметив, что ей плохо управляют, а свою работу она не делает. "Поддержка США Организации Объединенных Наций с самого первого дня спасла бесчисленное количество жизней и укрепила глобальную безопасность. Генеральный секретарь рассчитывает на продолжение продуктивных отношений с президентом Трампом и правительством США для укрепления этих отношений в сегодняшнем неспокойном мире", - сказал Дюжаррик. Он также отметил, что генсек ООН "неустанно работал" над осуществлением многих реформ в секретариате, направленных на повышение эффективности и внедрение инноваций.
https://ria.ru/20250204/ssha-1997400713.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН
Генсек ООН рассчитывает на продолжение сотрудничества с властями США

Гутерреш после критики работы ООН признал важность поддержки Вашингтона

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 5 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после критики работы Всемирной Организации со стороны президента США Дональда Трампа рассчитывает на продолжение продуктивного сотрудничества с американским лидером, признает важность поддержки Вашингтона, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Трамп ранее во вторник подписал указ о переоценке участия Соединенных Штатов в ООН, а также раскритиковал Всемирную Организацию, отметив, что ей плохо управляют, а свою работу она не делает.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
США переоценят свое участие в ЮНЕСКО и ООН
Вчера, 23:40
"Поддержка США Организации Объединенных Наций с самого первого дня спасла бесчисленное количество жизней и укрепила глобальную безопасность. Генеральный секретарь рассчитывает на продолжение продуктивных отношений с президентом Трампом и правительством США для укрепления этих отношений в сегодняшнем неспокойном мире", - сказал Дюжаррик.
Он также отметил, что генсек ООН "неустанно работал" над осуществлением многих реформ в секретариате, направленных на повышение эффективности и внедрение инноваций.
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В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешООН
 
 
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