https://ria.ru/20250205/gumpomosch-1997584340.html

Азербайджан выделил миллион долларов на гумпомощь Украине

Азербайджан выделил миллион долларов на гумпомощь Украине - РИА Новости, 05.02.2025

Азербайджан выделил миллион долларов на гумпомощь Украине

Азербайджан выделил Украине гуманитарную помощь на миллион долларов, соответствующий указ размещен на сайте президента Ильхама Алиева. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:03:00+03:00

2025-02-05T18:03:00+03:00

2025-02-05T18:11:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Азербайджан выделил Украине гуманитарную помощь на миллион долларов, соответствующий указ размещен на сайте президента Ильхама Алиева."Азербайджанская Республика, основываясь на принципах гуманизма, оказывает гуманитарную помощь многим странам мира на двусторонней и многосторонней основе", — говорится в тексте.Согласно документу, помощь на сумму один миллион долларов будет выделена в манатном эквиваленте из резервного фонда президента для закупки и отправки электротехнического оборудования, произведенного в Азербайджане.Отмечается, что правительство Азербайджана несколько раз направляло гуманитарную помощь украинцам.

https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html

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в мире, украина, ильхам алиев, азербайджан