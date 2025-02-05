https://ria.ru/20250205/gumpomosch-1997584340.html
Азербайджан выделил миллион долларов на гумпомощь Украине
Азербайджан выделил миллион долларов на гумпомощь Украине - РИА Новости, 05.02.2025
Азербайджан выделил миллион долларов на гумпомощь Украине
Азербайджан выделил Украине гуманитарную помощь на миллион долларов, соответствующий указ размещен на сайте президента Ильхама Алиева. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:03:00+03:00
2025-02-05T18:03:00+03:00
2025-02-05T18:11:00+03:00
в мире
украина
ильхам алиев
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af0d204be79f5f6f7a4b52ba92847be8.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Азербайджан выделил Украине гуманитарную помощь на миллион долларов, соответствующий указ размещен на сайте президента Ильхама Алиева."Азербайджанская Республика, основываясь на принципах гуманизма, оказывает гуманитарную помощь многим странам мира на двусторонней и многосторонней основе", — говорится в тексте.Согласно документу, помощь на сумму один миллион долларов будет выделена в манатном эквиваленте из резервного фонда президента для закупки и отправки электротехнического оборудования, произведенного в Азербайджане.Отмечается, что правительство Азербайджана несколько раз направляло гуманитарную помощь украинцам.
https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html
украина
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_776aaababa50f2812a253a3ce1a7ca2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ильхам алиев, азербайджан
В мире, Украина, Ильхам Алиев, Азербайджан
Азербайджан выделил миллион долларов на гумпомощь Украине
Алиев выделил миллион долларов на гумпомощь Украине