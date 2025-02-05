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Первый самолет с мигрантами вылетел на базу Гуантанамо - РИА Новости, 05.02.2025
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05:20 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/guantanamo-1997420868.html
Первый самолет с мигрантами вылетел на базу Гуантанамо
Первый самолет с мигрантами вылетел на базу Гуантанамо - РИА Новости, 05.02.2025
Первый самолет с мигрантами вылетел на базу Гуантанамо
Первый самолет с нелегальными мигрантами отправился из Соединенных Штатов на базу Гуантанамо, сообщает телеканал ABC со ссылкой на чиновника Транспортного... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T05:20:00+03:00
2025-02-05T05:20:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Первый самолет с нелегальными мигрантами отправился из Соединенных Штатов на базу Гуантанамо, сообщает телеканал ABC со ссылкой на чиновника Транспортного командования вооруженных сил США. Ранее американские СМИ сообщали, что более 300 американских солдат и морских пехотинцев готовят военную базу Гуантанамо к размещению нелегальных мигрантов и устанавливают палатки для их временного содержания. "Первый самолет, который доставит мигрантов на базу в Гуантанамо, уже в пути и приземлится во вторник вечером (по местному времени - ред.). Самолет C-17 вылетел из Эль-Пасо, штат Техас, и, как ожидается, доставит небольшое число мигрантов, которые будут содержаться в тюрьме строгого режима", - говорится в публикации на сайте телеканала. По данным источника телеканала, самолет перевозит десять членов венесуэльской преступной организации "Трен де Арагуа". Как отмечает телеканал, мигрантов не будут содержать вместе с заключенными на базе, их будет охранять Иммиграционная и таможенная полиция (ICE). Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов. В Гуантанамо на Кубе находится одноименная военная база США, где после терактов 11 сентября 2001 года была открыта тюрьма для международных террористов. Вскоре учреждение стало мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек. Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляла о стремлении закрыть тюрьму. К началу нового срока Трампа там оставалось 15 заключенных.
https://ria.ru/20250130/kuba-1996228385.html
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в мире, гуантанамо (город), сша, техас, дональд трамп, барак обама, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Гуантанамо (город), США, Техас, Дональд Трамп, Барак Обама, Джо Байден, Министерство обороны США
Первый самолет с мигрантами вылетел на базу Гуантанамо

Первый самолет с нелегальными мигрантами вылетел из США на базу Гуантанамо

© AP Photo / Andres LeightonНацгвардия Техаса на границе США
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Andres Leighton
Нацгвардия Техаса на границе США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Первый самолет с нелегальными мигрантами отправился из Соединенных Штатов на базу Гуантанамо, сообщает телеканал ABC со ссылкой на чиновника Транспортного командования вооруженных сил США.
Ранее американские СМИ сообщали, что более 300 американских солдат и морских пехотинцев готовят военную базу Гуантанамо к размещению нелегальных мигрантов и устанавливают палатки для их временного содержания.
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"Первый самолет, который доставит мигрантов на базу в Гуантанамо, уже в пути и приземлится во вторник вечером (по местному времени - ред.). Самолет C-17 вылетел из Эль-Пасо, штат Техас, и, как ожидается, доставит небольшое число мигрантов, которые будут содержаться в тюрьме строгого режима", - говорится в публикации на сайте телеканала.
По данным источника телеканала, самолет перевозит десять членов венесуэльской преступной организации "Трен де Арагуа". Как отмечает телеканал, мигрантов не будут содержать вместе с заключенными на базе, их будет охранять Иммиграционная и таможенная полиция (ICE).
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов.
В Гуантанамо на Кубе находится одноименная военная база США, где после терактов 11 сентября 2001 года была открыта тюрьма для международных террористов. Вскоре учреждение стало мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек.
Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляла о стремлении закрыть тюрьму. К началу нового срока Трампа там оставалось 15 заключенных.
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