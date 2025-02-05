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Парламент Грузии прекратил полномочия почти 50 оппозиционных депутатов - РИА Новости, 05.02.2025
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16:48 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/gruziya-1997556015.html
Парламент Грузии прекратил полномочия почти 50 оппозиционных депутатов
Парламент Грузии прекратил полномочия почти 50 оппозиционных депутатов - РИА Новости, 05.02.2025
Парламент Грузии прекратил полномочия почти 50 оппозиционных депутатов
Парламент Грузии на пленарном заседании в среду проголосовал за упразднение полномочий 49 оппозиционных депутатов, которые не признают итоги прошедших выборов. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:48:00+03:00
2025-02-05T16:48:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 5 фев - РИА Новости. Парламент Грузии на пленарном заседании в среду проголосовал за упразднение полномочий 49 оппозиционных депутатов, которые не признают итоги прошедших выборов. "Депутатские полномочия 49 депутатов от оппозиции прекращены", - заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании, трансляция которого велась на сайте высшего законодательного органа страны. На парламентских выборах в Грузии 26 октября победила правящая партия "Грузинская мечта", она набрала 53,93% голосов и получила 89 мандатов из 150. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии четыре "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение", "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" суммарно получив 61 мандатов. Оппозиционеры не признают итоги выборов, считая их сфальсифицированными, и требуют проведения международного расследования и проведения новых выборов.
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Парламент Грузии прекратил полномочия почти 50 оппозиционных депутатов

Парламент Грузии упразднил полномочия 49 депутатов, не признающих итоги выборов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на здание парламента в Тбилиси
Вид на здание парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Вид на здание парламента в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 5 фев - РИА Новости. Парламент Грузии на пленарном заседании в среду проголосовал за упразднение полномочий 49 оппозиционных депутатов, которые не признают итоги прошедших выборов.
«
"Депутатские полномочия 49 депутатов от оппозиции прекращены", - заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании, трансляция которого велась на сайте высшего законодательного органа страны.
На парламентских выборах в Грузии 26 октября победила правящая партия "Грузинская мечта", она набрала 53,93% голосов и получила 89 мандатов из 150. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии четыре "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение", "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" суммарно получив 61 мандатов. Оппозиционеры не признают итоги выборов, считая их сфальсифицированными, и требуют проведения международного расследования и проведения новых выборов.
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