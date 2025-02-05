В Грузии создали комиссию для изучения преступлений Саакашвили
В парламенте Грузии создали комиссию для изучения преступлений режима Саакашвили
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания
© AP Photo / Sergei Grits
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ТБИЛИСИ, 5 фев - РИА Новости. В парламенте Грузии создали комиссию для изучения системных преступлений и оценки режима экс-президента Михаила Саакашвили, трансляция заседания прошла в среду на сайте законодательного органа.
В поддержку проекта по созданию комиссии проголосовали 83 депутата.
Ранее в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что комиссия будет работать в течение 6 месяцев и подготовит отчет, который парламент Грузии рассмотрит и утвердит к первой неделе парламентской сессии в сентябре. Утвержденный отчет будет передан прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам с целью принятия последующих мер и наказания виновных.
Исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе ранее сообщал, что среди преступлений режима Саакашвили, которые должна изучить парламентская комиссия, организованная система пыток в пенитенциарных учреждениях, убийства людей, насилие, вторжение в частную жизнь, коррупция и давление на бизнес, отъем средств массовой информации у законных владельцев. Также, по словам политика, будут изучены обстоятельства начала войны в Южной Осетии в 2008 году при участии режима бывшего президента.
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13 августа 2024, 10:43