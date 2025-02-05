https://ria.ru/20250205/gruzija-1997529803.html

В Грузии создали комиссию для изучения преступлений Саакашвили

В Грузии создали комиссию для изучения преступлений Саакашвили - РИА Новости, 05.02.2025

В Грузии создали комиссию для изучения преступлений Саакашвили

В парламенте Грузии создали комиссию для изучения системных преступлений и оценки режима экс-президента Михаила Саакашвили, трансляция заседания прошла в среду... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:11:00+03:00

2025-02-05T15:11:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 5 фев - РИА Новости. В парламенте Грузии создали комиссию для изучения системных преступлений и оценки режима экс-президента Михаила Саакашвили, трансляция заседания прошла в среду на сайте законодательного органа. В поддержку проекта по созданию комиссии проголосовали 83 депутата. Ранее в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что комиссия будет работать в течение 6 месяцев и подготовит отчет, который парламент Грузии рассмотрит и утвердит к первой неделе парламентской сессии в сентябре. Утвержденный отчет будет передан прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам с целью принятия последующих мер и наказания виновных. Исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе ранее сообщал, что среди преступлений режима Саакашвили, которые должна изучить парламентская комиссия, организованная система пыток в пенитенциарных учреждениях, убийства людей, насилие, вторжение в частную жизнь, коррупция и давление на бизнес, отъем средств массовой информации у законных владельцев. Также, по словам политика, будут изучены обстоятельства начала войны в Южной Осетии в 2008 году при участии режима бывшего президента.

https://ria.ru/20240813/gruziya-1965871562.html

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в мире, грузия, южная осетия, михаил саакашвили