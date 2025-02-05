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В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*
В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* - РИА Новости, 05.02.2025
В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*
В Крыму накрыли ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:47:00+03:00
2025-02-05T12:47:00+03:00
2025-02-05T14:32:00+03:00
происшествия
хизб ут-тахрир аль-ислами
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Крыму накрыли ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена в России решением Верховного Суда России в 2003 году), состоявшей из пяти граждан Российской Федерации", — говорится в релизе.Фигуранты распространяли в среде крымских мусульман идеологию террористической организации, основанную на доктрине "создания всемирного халифата".Кроме того, злоумышленники вербовали новых сторонников на подпольных собраниях.По местам жительства членов ячейки нашли и изъяли запрещенные пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации, используемые для террористической деятельности.Следственное подразделение регионального управления ФСБ России возбудило уголовные дела.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Задержание исламистов в Крыму. Видео ФСБ России
ФСБ накрыла ячейку террористов "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму, задержаны пять исламистов, которые вербовали сторонников.
*запрещена в России
2025-02-05T12:47
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происшествия, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, республика крым, севастополь
Происшествия, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Республика Крым, Севастополь
В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*
ФСБ накрыла ячейку группировки "Хизб ут-Тархир аль-Ислами" в Крыму