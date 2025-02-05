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Экс-постпред при НАТО рассказал, как защитить Гренландию от США - РИА Новости, 05.02.2025
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11:48 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/grenlandiya-1997467262.html
Экс-постпред при НАТО рассказал, как защитить Гренландию от США
Экс-постпред при НАТО рассказал, как защитить Гренландию от США - РИА Новости, 05.02.2025
Экс-постпред при НАТО рассказал, как защитить Гренландию от США
Гренландию может быть сложно защитить, если США применят военную силу, однако Штатам придется "дважды подумать", прежде чем это сделать, если на острове будут... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:48:00+03:00
2025-02-05T11:48:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
иво даалдер
нато
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Гренландию может быть сложно защитить, если США применят военную силу, однако Штатам придется "дважды подумать", прежде чем это сделать, если на острове будут развернуты войска, заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в статье для издания Politico. "Гренландию, возможно, будет трудно защитить, если (президент США - ред.) Трамп захочет применить военную силу, но развертывание войск и привлечение союзников заставит Белый дом дважды подумать", - говорится в статье. По его мнению, чтобы Дания смогла добиться своих целей, ей придется говорить с Трампом на "языке силы", так как это единственный язык, который понимает американский президент. "Трамп не воспринимает законы, правила и нормы как рамки поведения. Он... позаботится, чтобы США получили Гренландию", - подчеркивает Даалдер. Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250201/frantsiya-1996696097.html
https://ria.ru/20250128/tramp-1995720261.html
https://ria.ru/20250112/tramp-1993108219.html
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в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, иво даалдер, нато
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, Иво Даалдер, НАТО
Экс-постпред при НАТО рассказал, как защитить Гренландию от США

Даалдер: чтобы защитить Гренландию, Дании придется говорить с США на языке силы

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Остров Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Гренландию может быть сложно защитить, если США применят военную силу, однако Штатам придется "дважды подумать", прежде чем это сделать, если на острове будут развернуты войска, заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в статье для издания Politico.
"Гренландию, возможно, будет трудно защитить, если (президент США - ред.) Трамп захочет применить военную силу, но развертывание войск и привлечение союзников заставит Белый дом дважды подумать", - говорится в статье.
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По его мнению, чтобы Дания смогла добиться своих целей, ей придется говорить с Трампом на "языке силы", так как это единственный язык, который понимает американский президент.
"Трамп не воспринимает законы, правила и нормы как рамки поведения. Он... позаботится, чтобы США получили Гренландию", - подчеркивает Даалдер.
Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
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В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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