https://ria.ru/20250205/gosduma-1997558695.html

В Госдуме отреагировали на заявления Зеленского о ядерном оружии

В Госдуме отреагировали на заявления Зеленского о ядерном оружии - РИА Новости, 05.02.2025

В Госдуме отреагировали на заявления Зеленского о ядерном оружии

Владимир Зеленский сознательно поднимает ставки заявлениями о ядерном оружии, показывая западным покровителям, что способен на все что угодно, заявил РИА... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:03:00+03:00

2025-02-05T17:03:00+03:00

2025-02-05T17:03:00+03:00

в мире

киев

владимир зеленский

алексей журавлев

дмитрий песков

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сознательно поднимает ставки заявлениями о ядерном оружии, показывая западным покровителям, что способен на все что угодно, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие. "Ясно, что Зеленский, который близок к тому, что его выбросят не только из политики, но и, вероятно, из жизни, сознательно поднимает ставки, показывая западным покровителям, что способен на все что угодно", - сказал Журавлев. По его словам, Зеленский не понимает, что подобные словесные игры с ядерным оружием ни к чему хорошему его не приведут. "В прошлый раз, когда он заикался о восстановлении потенциала страны на Мюнхенской конференции по безопасности, почти сразу началась наша специальная военная операция. Российское руководство и сейчас вряд ли пропустит заявления такого рода мимо ушей", - считает депутат. По мнению Журавлева, нет никаких сомнений, что, будь у Украины сейчас ядерное оружие, она бы уже непременно его применила. "Причем, уверен, что прямо по Москве, чтобы нанести как можно больше вреда России и постараться запугать наше население. За одни только такие требования Зеленского нужно объявить военным преступником, тем более, что в совершении убийств и терактов он в том же интервью уже и так спокойно признается", - добавил он. В 2024 году издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта.

https://ria.ru/20250204/zakharova-1997399314.html

https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997477873.html

https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992625149.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, владимир зеленский, алексей журавлев , дмитрий песков, госдума рф