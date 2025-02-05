https://ria.ru/20250205/gosduma-1997528924.html

В Госдуме предложили запретить продажу табака молодежи до 21 года

В Госдуме предложили запретить продажу табака молодежи до 21 года - РИА Новости, 05.02.2025

В Госдуме предложили запретить продажу табака молодежи до 21 года

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что следует ввести запрет на продажу табачной продукции молодежи до 21 года. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:08:00+03:00

2025-02-05T15:08:00+03:00

2025-02-05T15:08:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

сергей леонов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978506005_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_ce72e5466b632a1cbf6a07a3747764d1.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что следует ввести запрет на продажу табачной продукции молодежи до 21 года. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодежи до 21 года. Леонов рассказал агентству, что поддерживает данную инициативу. "Но если мы говорим о запрете продажи алкоголя до 21 года, то почему бы не ввести подобное ограничение и для табачной продукции? Потребление табака молодежью — среди основных угроз их здоровью. Поэтому чем меньше будет факторов, влияющих негативно на здоровье человека, тем будет выше продолжительность жизни в России", - сказал Леонов.

https://ria.ru/20241202/kurenie-1986805697.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, сергей леонов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)