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В Госдуме предложили запретить продажу табака молодежи до 21 года
В Госдуме предложили запретить продажу табака молодежи до 21 года - РИА Новости, 05.02.2025
В Госдуме предложили запретить продажу табака молодежи до 21 года
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что следует ввести запрет на продажу табачной продукции молодежи до 21 года. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:08:00+03:00
2025-02-05T15:08:00+03:00
2025-02-05T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что следует ввести запрет на продажу табачной продукции молодежи до 21 года. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодежи до 21 года. Леонов рассказал агентству, что поддерживает данную инициативу. "Но если мы говорим о запрете продажи алкоголя до 21 года, то почему бы не ввести подобное ограничение и для табачной продукции? Потребление табака молодежью — среди основных угроз их здоровью. Поэтому чем меньше будет факторов, влияющих негативно на здоровье человека, тем будет выше продолжительность жизни в России", - сказал Леонов.
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общество, здоровье - общество, россия, сергей леонов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Леонов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Госдуме предложили запретить продажу табака молодежи до 21 года
Депутат Леонов заявил, что следует ввести запрет на продажу табака до 21 года