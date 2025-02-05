https://ria.ru/20250205/gosduma-1997526040.html
В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года
В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года - РИА Новости, 05.02.2025
В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил РИА Новости, что поддерживает предложение о запрете продажи алкоголя молодежи до 21 года. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:58:00+03:00
2025-02-05T14:58:00+03:00
2025-02-05T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил РИА Новости, что поддерживает предложение о запрете продажи алкоголя молодежи до 21 года. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодежи до 21 года. "Я как врач, как председатель комитета по охране здоровья поддерживаю любые антиалкогольные инициативы. Они напрямую влияют на продолжительность жизни", - сказал Леонов.
https://ria.ru/20241217/alkogol-1989652228.html
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общество, россия, сергей леонов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Сергей Леонов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года
Депутат Леонов поддержал идею запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года