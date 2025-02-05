Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 05.02.2025 (обновлено: 14:59 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/gosduma-1997526040.html
В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года
В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года - РИА Новости, 05.02.2025
В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил РИА Новости, что поддерживает предложение о запрете продажи алкоголя молодежи до 21 года. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:58:00+03:00
2025-02-05T14:59:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0466c9bc17ca6363b84915c628e7e73f.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил РИА Новости, что поддерживает предложение о запрете продажи алкоголя молодежи до 21 года. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодежи до 21 года. "Я как врач, как председатель комитета по охране здоровья поддерживаю любые антиалкогольные инициативы. Они напрямую влияют на продолжительность жизни", - сказал Леонов.
https://ria.ru/20241217/alkogol-1989652228.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3891daaf107182aa10728da2c77aca95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей леонов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Сергей Леонов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года

Депутат Леонов поддержал идею запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Продажа вина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил РИА Новости, что поддерживает предложение о запрете продажи алкоголя молодежи до 21 года.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодежи до 21 года.
"Я как врач, как председатель комитета по охране здоровья поддерживаю любые антиалкогольные инициативы. Они напрямую влияют на продолжительность жизни", - сказал Леонов.
Мужчина у стенда с вином - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В Госдуме предложили штрафовать россиян, которые дарят алкоголь
17 декабря 2024, 12:32
 
ОбществоРоссияСергей ЛеоновАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала