https://ria.ru/20250205/gorlovka-1997581953.html
ВСУ атаковали Горловку кассетными снарядами
ВСУ атаковали Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 05.02.2025
ВСУ атаковали Горловку кассетными снарядами
Украинские военные вновь несколько раз атаковали Горловку при помощи дронов-камикадзе, а также обстреляли снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщило РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:54:00+03:00
2025-02-05T17:54:00+03:00
2025-02-05T17:54:00+03:00
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ДОНЕЦК, 5 фев – РИА Новости. Украинские военные вновь несколько раз атаковали Горловку при помощи дронов-камикадзе, а также обстреляли снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее в среду мэр города Иван Приходько сообщал, что украинский беспилотник взорвался на подлете к многоквартирному дому в жилом массиве в Горловке. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.): 17:15 - н.п. Горловка (Калининский район): БпЛА-камикадзе", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом же районе дроны атаковали дважды в 16.05 и 16.40, еще один – в 15.40. В управлении также фиксировали, как ВСУ выпустили по Никитовскому и Калининскому районам Горловки с 15.05 до 16.00 десять снарядов калибра 155 миллиметров, из них шесть – кассетные. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250205/svo-1997488953.html
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россия, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Горловку кассетными снарядами
СЦКК: ВСУ атаковали Горловку дронами-камикадзе и кассетными снарядами