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Дрон ВСУ взорвался на подлете к жилому дому в Горловке - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/gorlovka-1997534419.html
Дрон ВСУ взорвался на подлете к жилому дому в Горловке
Дрон ВСУ взорвался на подлете к жилому дому в Горловке - РИА Новости, 05.02.2025
Дрон ВСУ взорвался на подлете к жилому дому в Горловке
Украинский беспилотник взорвался в воздухе на подлете к многоквартирному дому в жилом массиве в Горловке в ДНР, сообщил в среду мэр Иван Приходько в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:28:00+03:00
2025-02-05T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 фев – РИА Новости. Украинский беспилотник взорвался в воздухе на подлете к многоквартирному дому в жилом массиве в Горловке в ДНР, сообщил в среду мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины взорвался в воздухе на подлете к одному из многоквартирных домов в жилмассиве "Солнечный" (Калининский район Горловки)", - написал Приходько. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в 13.00 и 14.15 мск украинские войска выпустили по два снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому и Калининскому районам города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250205/baranovka-1997481301.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
горловка
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россия, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ взорвался на подлете к жилому дому в Горловке

Мэр Приходько: дрон ВСУ взорвался на подлете к многоквартирному дому в Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 фев – РИА Новости. Украинский беспилотник взорвался в воздухе на подлете к многоквартирному дому в жилом массиве в Горловке в ДНР, сообщил в среду мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
"Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины взорвался в воздухе на подлете к одному из многоквартирных домов в жилмассиве "Солнечный" (Калининский район Горловки)", - написал Приходько.
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Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в 13.00 и 14.15 мск украинские войска выпустили по два снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому и Калининскому районам города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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