https://ria.ru/20250205/gorlovka-1997440250.html

ВСУ обстреляли Горловку

ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 05.02.2025

ВСУ обстреляли Горловку

Восемь поселков и жилых массивов обесточены, повреждены дома и образовательное учреждение из-за обстрелов ВСУ Горловки в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T09:43:00+03:00

2025-02-05T09:43:00+03:00

2025-02-05T11:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

иван приходько

происшествия

донецкая народная республика

донецкая область

донбасс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg

ДОНЕЦК, 5 фев – РИА Новости. Восемь поселков и жилых массивов обесточены, повреждены дома и образовательное учреждение из-за обстрелов ВСУ Горловки в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в среду с 03.00 до 9.25 мск украинские войска обстреляли Центрально-Городской, Калининский и Никитовский районы Горловки, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, включая кассетные."В результате украинской вооруженной агрессии в Горловке обесточены: жилой массив "Комсомолец", частично микрорайон "Квартал 245", поселок Победа, поселок шахты имени В. И. Ленина, поселок Короленко, поселок шахты имени Ю. А. Гагарина, поселок шахты имени Н. А. Изотова, жилой массив "Строитель", - написал Приходько.По его словам, из-за обстрела поселка шахты имени В. И. Ленина Центрально-Городского района Горловки зафиксированы множественные повреждения домов и учреждения образования.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250205/diversanty-1997451186.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецкая область

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, вооруженные силы украины, иван приходько, происшествия, донецкая народная республика, донецкая область, донбасс