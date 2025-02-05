https://ria.ru/20250205/gorlovka-1997440250.html
ВСУ обстреляли Горловку
ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 05.02.2025
ВСУ обстреляли Горловку
Восемь поселков и жилых массивов обесточены, повреждены дома и образовательное учреждение из-за обстрелов ВСУ Горловки в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:43:00+03:00
2025-02-05T09:43:00+03:00
2025-02-05T11:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 фев – РИА Новости. Восемь поселков и жилых массивов обесточены, повреждены дома и образовательное учреждение из-за обстрелов ВСУ Горловки в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в среду с 03.00 до 9.25 мск украинские войска обстреляли Центрально-Городской, Калининский и Никитовский районы Горловки, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, включая кассетные."В результате украинской вооруженной агрессии в Горловке обесточены: жилой массив "Комсомолец", частично микрорайон "Квартал 245", поселок Победа, поселок шахты имени В. И. Ленина, поселок Короленко, поселок шахты имени Ю. А. Гагарина, поселок шахты имени Н. А. Изотова, жилой массив "Строитель", - написал Приходько.По его словам, из-за обстрела поселка шахты имени В. И. Ленина Центрально-Городского района Горловки зафиксированы множественные повреждения домов и учреждения образования.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250205/diversanty-1997451186.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Донбасс