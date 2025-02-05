Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:43 05.02.2025 (обновлено: 11:04 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/gorlovka-1997440250.html
ВСУ обстреляли Горловку
ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 05.02.2025
ВСУ обстреляли Горловку
Восемь поселков и жилых массивов обесточены, повреждены дома и образовательное учреждение из-за обстрелов ВСУ Горловки в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:43:00+03:00
2025-02-05T11:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
иван приходько
происшествия
донецкая народная республика
донецкая область
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg
ДОНЕЦК, 5 фев – РИА Новости. Восемь поселков и жилых массивов обесточены, повреждены дома и образовательное учреждение из-за обстрелов ВСУ Горловки в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в среду с 03.00 до 9.25 мск украинские войска обстреляли Центрально-Городской, Калининский и Никитовский районы Горловки, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, включая кассетные."В результате украинской вооруженной агрессии в Горловке обесточены: жилой массив "Комсомолец", частично микрорайон "Квартал 245", поселок Победа, поселок шахты имени В. И. Ленина, поселок Короленко, поселок шахты имени Ю. А. Гагарина, поселок шахты имени Н. А. Изотова, жилой массив "Строитель", - написал Приходько.По его словам, из-за обстрела поселка шахты имени В. И. Ленина Центрально-Городского района Горловки зафиксированы множественные повреждения домов и учреждения образования.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250205/diversanty-1997451186.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецкая область
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_543aee23bf5ef72e502fb3da0309c851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, вооруженные силы украины, иван приходько, происшествия, донецкая народная республика, донецкая область, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Донбасс
ВСУ обстреляли Горловку

Приходько: при обстреле ВСУ Горловки обесточены 8 поселков и повреждены дома

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 5 фев – РИА Новости. Восемь поселков и жилых массивов обесточены, повреждены дома и образовательное учреждение из-за обстрелов ВСУ Горловки в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в среду с 03.00 до 9.25 мск украинские войска обстреляли Центрально-Городской, Калининский и Никитовский районы Горловки, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, включая кассетные.
Уничтоженная украинская ДРГ у села Колодези в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В ДНР ликвидировали украинскую ДРГ
10:40
"В результате украинской вооруженной агрессии в Горловке обесточены: жилой массив "Комсомолец", частично микрорайон "Квартал 245", поселок Победа, поселок шахты имени В. И. Ленина, поселок Короленко, поселок шахты имени Ю. А. Гагарина, поселок шахты имени Н. А. Изотова, жилой массив "Строитель", - написал Приходько.
По его словам, из-за обстрела поселка шахты имени В. И. Ленина Центрально-Городского района Горловки зафиксированы множественные повреждения домов и учреждения образования.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныИван ПриходькоПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала