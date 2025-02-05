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В Google отказались от принципа неиспользования ИИ для разработки оружия - РИА Новости, 05.02.2025
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08:53 05.02.2025 (обновлено: 10:50 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/google-1997433283.html
В Google отказались от принципа неиспользования ИИ для разработки оружия
В Google отказались от принципа неиспользования ИИ для разработки оружия - РИА Новости, 05.02.2025
В Google отказались от принципа неиспользования ИИ для разработки оружия
В обновленных принципах применения искусственного интеллекта (ИИ) компании Google не оказалось пункта, который не позволял использовать его для разработки... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:53:00+03:00
2025-02-05T10:50:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В обновленных принципах применения искусственного интеллекта (ИИ) компании Google не оказалось пункта, который не позволял использовать его для разработки оружия, передает агентство Bloomberg. Раньше в разделе, посвященном ограничениям применения ИИ, говорилось о недопустимости использования технологий, которые "причиняют или могут причинить общий ущерб", включая оружие. "Этой формулировки больше не видно на странице", — отмечает Bloomberg. При этом представитель компании обратил внимание на публикацию в блоге Google. "Мы считаем, что демократические страны должны быть лидерами в разработке ИИ, руководствуясь такими основными ценностями, как свобода, равенство и уважение прав человека. Мы считаем, что компании, правительства и организации, разделяющие эти ценности, должны совместно работать над созданием ИИ, который защищает людей, способствует глобальному росту и поддерживает национальную безопасность", — заявила компания. Маргарет Митчелл, которая была одним из руководителей группы Google по этике искусственного интеллекта, выразила обеспокоенность из-за изменения принципов применения ИИ. По ее мнению, это перечеркнет работу, проделанную специалистами в области этики ИИ и активистами Google. Удаление этого пункта из принципов компании означает, что Google, возможно, будет разрабатывать технологии, способные убивать людей, добавила она.
https://ria.ru/20241114/google-1983758463.html
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в мире, технологии, google
В мире, Технологии, Google
В Google отказались от принципа неиспользования ИИ для разработки оружия

Bloomberg: Google отказался от принципа неиспользования ИИ для разработки оружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В обновленных принципах применения искусственного интеллекта (ИИ) компании Google не оказалось пункта, который не позволял использовать его для разработки оружия, передает агентство Bloomberg.
Раньше в разделе, посвященном ограничениям применения ИИ, говорилось о недопустимости использования технологий, которые "причиняют или могут причинить общий ущерб", включая оружие.
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"Этой формулировки больше не видно на странице", — отмечает Bloomberg.
При этом представитель компании обратил внимание на публикацию в блоге Google.
"Мы считаем, что демократические страны должны быть лидерами в разработке ИИ, руководствуясь такими основными ценностями, как свобода, равенство и уважение прав человека. Мы считаем, что компании, правительства и организации, разделяющие эти ценности, должны совместно работать над созданием ИИ, который защищает людей, способствует глобальному росту и поддерживает национальную безопасность", — заявила компания.
Маргарет Митчелл, которая была одним из руководителей группы Google по этике искусственного интеллекта, выразила обеспокоенность из-за изменения принципов применения ИИ. По ее мнению, это перечеркнет работу, проделанную специалистами в области этики ИИ и активистами Google. Удаление этого пункта из принципов компании означает, что Google, возможно, будет разрабатывать технологии, способные убивать людей, добавила она.
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