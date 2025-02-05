https://ria.ru/20250205/google-1997433283.html

В Google отказались от принципа неиспользования ИИ для разработки оружия

В Google отказались от принципа неиспользования ИИ для разработки оружия - РИА Новости, 05.02.2025

В Google отказались от принципа неиспользования ИИ для разработки оружия

В обновленных принципах применения искусственного интеллекта (ИИ) компании Google не оказалось пункта, который не позволял использовать его для разработки... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T08:53:00+03:00

2025-02-05T08:53:00+03:00

2025-02-05T10:50:00+03:00

в мире

технологии

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_47da20392a9359d049e0a325e14bb8f5.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В обновленных принципах применения искусственного интеллекта (ИИ) компании Google не оказалось пункта, который не позволял использовать его для разработки оружия, передает агентство Bloomberg. Раньше в разделе, посвященном ограничениям применения ИИ, говорилось о недопустимости использования технологий, которые "причиняют или могут причинить общий ущерб", включая оружие. "Этой формулировки больше не видно на странице", — отмечает Bloomberg. При этом представитель компании обратил внимание на публикацию в блоге Google. "Мы считаем, что демократические страны должны быть лидерами в разработке ИИ, руководствуясь такими основными ценностями, как свобода, равенство и уважение прав человека. Мы считаем, что компании, правительства и организации, разделяющие эти ценности, должны совместно работать над созданием ИИ, который защищает людей, способствует глобальному росту и поддерживает национальную безопасность", — заявила компания. Маргарет Митчелл, которая была одним из руководителей группы Google по этике искусственного интеллекта, выразила обеспокоенность из-за изменения принципов применения ИИ. По ее мнению, это перечеркнет работу, проделанную специалистами в области этики ИИ и активистами Google. Удаление этого пункта из принципов компании означает, что Google, возможно, будет разрабатывать технологии, способные убивать людей, добавила она.

https://ria.ru/20241114/google-1983758463.html

https://ria.ru/20250112/tekhnologii-1993306557.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, google