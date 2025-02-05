В Google отказались от принципа неиспользования ИИ для разработки оружия
Bloomberg: Google отказался от принципа неиспользования ИИ для разработки оружия
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В обновленных принципах применения искусственного интеллекта (ИИ) компании Google не оказалось пункта, который не позволял использовать его для разработки оружия, передает агентство Bloomberg.
Раньше в разделе, посвященном ограничениям применения ИИ, говорилось о недопустимости использования технологий, которые "причиняют или могут причинить общий ущерб", включая оружие.
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"Этой формулировки больше не видно на странице", — отмечает Bloomberg.
При этом представитель компании обратил внимание на публикацию в блоге Google.
"Мы считаем, что демократические страны должны быть лидерами в разработке ИИ, руководствуясь такими основными ценностями, как свобода, равенство и уважение прав человека. Мы считаем, что компании, правительства и организации, разделяющие эти ценности, должны совместно работать над созданием ИИ, который защищает людей, способствует глобальному росту и поддерживает национальную безопасность", — заявила компания.
Маргарет Митчелл, которая была одним из руководителей группы Google по этике искусственного интеллекта, выразила обеспокоенность из-за изменения принципов применения ИИ. По ее мнению, это перечеркнет работу, проделанную специалистами в области этики ИИ и активистами Google. Удаление этого пункта из принципов компании означает, что Google, возможно, будет разрабатывать технологии, способные убивать людей, добавила она.
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