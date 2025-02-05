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Лавров заявил об украинизации повестки ЮНЕСКО - РИА Новости, 05.02.2025
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12:15 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/glava-1997472633.html
Лавров заявил об украинизации повестки ЮНЕСКО
Лавров заявил об украинизации повестки ЮНЕСКО - РИА Новости, 05.02.2025
Лавров заявил об украинизации повестки ЮНЕСКО
Глава ЮНЕСКО Одри Азуле способствует украинизации повестки дня организации, которая находится в глубоком кризисе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:15:00+03:00
2025-02-05T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава ЮНЕСКО Одри Азуле способствует украинизации повестки дня организации, которая находится в глубоком кризисе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Глава этой структуры - госпожа Азуле, гражданка Франции, - по сути дела, способствует полной украинизации повестки дня, политизируя ЮНЕСКО, отказываясь выполнять свои прямые обязанности, которые, в том числе касаются защиты прав журналистов, не реагирует на многочисленные убийства российских журналистов в зоне СВО, не реагирует на то, как сносятся исторические памятники на Украине", - сказал министр в рамках посольского "круглого стола" в дипломатической академии. Он напомнил, о сносе в Одессе памятника императрице Екатерине Второй, основавшей этот город. "Ее памятник был снесен, памятник Потемкину, всем другим, кто занимался этим проектом, кто строил его, кто создавал порты, заводы, фабрики, вообще обживал эти земли в течении истории. Их память уничтожается", - заметил Лавров. "Так вот через неделю после сноса памятника Екатерины Второй, не только госпожа Азуле не отреагировала на это, как положено, и по ее профессиональным обязанностям, а историческую часть Одессы, где этот памятник стоял и был разрушен, взяли и включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал министр. Он считает, что "то есть даже здесь какой-то элемент вызова: вот, вы хотели вашу императрицу видеть вечно, а я ее убрала, или там нацисты украинские ее убрали, а я за это их поощрила". "Поэтому ЮНЕСКО, конечно, находится в очень глубоком кризисе", - заключил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20250128/junesko-1995907735.html
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россия, одесса, франция, одри азуле, сергей лавров, юнеско, в мире
Россия, Одесса, Франция, Одри Азуле, Сергей Лавров, ЮНЕСКО, В мире
Лавров заявил об украинизации повестки ЮНЕСКО

Лавров: глава ЮНЕСКО Азуле способствует украинизации повестки дня организации

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава ЮНЕСКО Одри Азуле способствует украинизации повестки дня организации, которая находится в глубоком кризисе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Глава этой структуры - госпожа Азуле, гражданка Франции, - по сути дела, способствует полной украинизации повестки дня, политизируя ЮНЕСКО, отказываясь выполнять свои прямые обязанности, которые, в том числе касаются защиты прав журналистов, не реагирует на многочисленные убийства российских журналистов в зоне СВО, не реагирует на то, как сносятся исторические памятники на Украине", - сказал министр в рамках посольского "круглого стола" в дипломатической академии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Отменить Россию в ЮНЕСКО не получится, заявил Лавров
28 января, 14:03
Он напомнил, о сносе в Одессе памятника императрице Екатерине Второй, основавшей этот город. "Ее памятник был снесен, памятник Потемкину, всем другим, кто занимался этим проектом, кто строил его, кто создавал порты, заводы, фабрики, вообще обживал эти земли в течении истории. Их память уничтожается", - заметил Лавров.
"Так вот через неделю после сноса памятника Екатерины Второй, не только госпожа Азуле не отреагировала на это, как положено, и по ее профессиональным обязанностям, а историческую часть Одессы, где этот памятник стоял и был разрушен, взяли и включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал министр.
Он считает, что "то есть даже здесь какой-то элемент вызова: вот, вы хотели вашу императрицу видеть вечно, а я ее убрала, или там нацисты украинские ее убрали, а я за это их поощрила". "Поэтому ЮНЕСКО, конечно, находится в очень глубоком кризисе", - заключил глава МИД РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает на собрании комиссии по делам ЮНЕСКО. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Лавров раскритиковал отказ главы ЮНЕСКО от осуждения убийства россиян
28 января, 11:41
 
РоссияОдессаФранцияОдри АзулеСергей ЛавровЮНЕСКОВ мире
 
 
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