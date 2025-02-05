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После атак дронов ВСУ по Геническу эвакуировали 15 человек - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/genichesk-1997615576.html
После атак дронов ВСУ по Геническу эвакуировали 15 человек
После атак дронов ВСУ по Геническу эвакуировали 15 человек - РИА Новости, 05.02.2025
После атак дронов ВСУ по Геническу эвакуировали 15 человек
Пятнадцать человек эвакуированы в Геническе после атаки БПЛА ВСУ, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщили журналистам в МЧС Херсонской... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T21:46:00+03:00
2025-02-05T21:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
геническ
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 5 фев - РИА Новости. Пятнадцать человек эвакуированы в Геническе после атаки БПЛА ВСУ, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщили журналистам в МЧС Херсонской области. "Пятнадцать человек эвакуированы в Геническе после атаки БПЛА ВСУ, по предварительным данным, жертв и разрушений нет, на месте предполагаемых прилетов работают экстренные службы", - сообщает МЧС Херсонской области. Над городом продолжает работать ПВО.
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россия
херсонская область
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россия, херсонская область , геническ, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Геническ, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
После атак дронов ВСУ по Геническу эвакуировали 15 человек

МЧС: в Геническе эвакуировали 15 человек после атак дронов, никто не пострадал

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 5 фев - РИА Новости. Пятнадцать человек эвакуированы в Геническе после атаки БПЛА ВСУ, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщили журналистам в МЧС Херсонской области.
"Пятнадцать человек эвакуированы в Геническе после атаки БПЛА ВСУ, по предварительным данным, жертв и разрушений нет, на месте предполагаемых прилетов работают экстренные службы", - сообщает МЧС Херсонской области.
Над городом продолжает работать ПВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьГеническВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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