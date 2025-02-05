https://ria.ru/20250205/genichesk-1997615576.html

После атак дронов ВСУ по Геническу эвакуировали 15 человек

После атак дронов ВСУ по Геническу эвакуировали 15 человек - РИА Новости, 05.02.2025

После атак дронов ВСУ по Геническу эвакуировали 15 человек

Пятнадцать человек эвакуированы в Геническе после атаки БПЛА ВСУ, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщили журналистам в МЧС Херсонской... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T21:46:00+03:00

2025-02-05T21:46:00+03:00

2025-02-05T21:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

геническ

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 5 фев - РИА Новости. Пятнадцать человек эвакуированы в Геническе после атаки БПЛА ВСУ, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщили журналистам в МЧС Херсонской области. "Пятнадцать человек эвакуированы в Геническе после атаки БПЛА ВСУ, по предварительным данным, жертв и разрушений нет, на месте предполагаемых прилетов работают экстренные службы", - сообщает МЧС Херсонской области. Над городом продолжает работать ПВО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

геническ

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россия, херсонская область , геническ, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия