Рейтинг@Mail.ru
Во Франции назвали планы Трампа о переселении жителей Газы опасными - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/gaza-1997557083.html
Во Франции назвали планы Трампа о переселении жителей Газы опасными
Во Франции назвали планы Трампа о переселении жителей Газы опасными - РИА Новости, 05.02.2025
Во Франции назвали планы Трампа о переселении жителей Газы опасными
Идеи о расселении жителей сектора Газа и установлении контроля Соединенных Штатов над территорией, которые были озвучены президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:54:00+03:00
2025-02-05T16:54:00+03:00
в мире
сша
франция
иордания
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Идеи о расселении жителей сектора Газа и установлении контроля Соединенных Штатов над территорией, которые были озвучены президентом США Дональдом Трампом, могут быть опасными для стабильности в регионе, заявила официальный представитель французского правительства Софи Прима. "Я бы добавила, что эти заявления, вероятно, опасны для стабильности и запущенного мирного процесса. Все еще есть заложники, все еще возможна дестабилизация на этой территории, которая слишком много лет в огне и крови", - сказала она журналистам на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале правительства Франции. Прима также озвучила позицию Франции, которая поддерживает принцип о двух государствах и выступает против переселения палестинского населения. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
https://ria.ru/20250205/gaza-1997549791.html
https://ria.ru/20250127/gaza-1995795542.html
сша
франция
иордания
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, франция, иордания, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа
В мире, США, Франция, Иордания, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа
Во Франции назвали планы Трампа о переселении жителей Газы опасными

Прима назвала идеи о расселении жителей Газы опасными для стабильности в регионе

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Идеи о расселении жителей сектора Газа и установлении контроля Соединенных Штатов над территорией, которые были озвучены президентом США Дональдом Трампом, могут быть опасными для стабильности в регионе, заявила официальный представитель французского правительства Софи Прима.
"Я бы добавила, что эти заявления, вероятно, опасны для стабильности и запущенного мирного процесса. Все еще есть заложники, все еще возможна дестабилизация на этой территории, которая слишком много лет в огне и крови", - сказала она журналистам на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале правительства Франции.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Британский премьер выступил против идеи Трампа переселить жителей Газы
Вчера, 16:29
Прима также озвучила позицию Франции, которая поддерживает принцип о двух государствах и выступает против переселения палестинского населения.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Глава дипломатии Евросоюза не стала критиковать предложение Трампа по Газе
27 января, 21:10
 
В миреСШАФранцияИорданияДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала