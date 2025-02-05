Во Франции назвали планы Трампа о переселении жителей Газы опасными
Прима назвала идеи о расселении жителей Газы опасными для стабильности в регионе
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
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ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Идеи о расселении жителей сектора Газа и установлении контроля Соединенных Штатов над территорией, которые были озвучены президентом США Дональдом Трампом, могут быть опасными для стабильности в регионе, заявила официальный представитель французского правительства Софи Прима.
"Я бы добавила, что эти заявления, вероятно, опасны для стабильности и запущенного мирного процесса. Все еще есть заложники, все еще возможна дестабилизация на этой территории, которая слишком много лет в огне и крови", - сказала она журналистам на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале правительства Франции.
Прима также озвучила позицию Франции, которая поддерживает принцип о двух государствах и выступает против переселения палестинского населения.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".