https://ria.ru/20250205/gaza-1997557083.html

Во Франции назвали планы Трампа о переселении жителей Газы опасными

Во Франции назвали планы Трампа о переселении жителей Газы опасными - РИА Новости, 05.02.2025

Во Франции назвали планы Трампа о переселении жителей Газы опасными

Идеи о расселении жителей сектора Газа и установлении контроля Соединенных Штатов над территорией, которые были озвучены президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:54:00+03:00

2025-02-05T16:54:00+03:00

2025-02-05T16:54:00+03:00

в мире

сша

франция

иордания

дональд трамп

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg

ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Идеи о расселении жителей сектора Газа и установлении контроля Соединенных Штатов над территорией, которые были озвучены президентом США Дональдом Трампом, могут быть опасными для стабильности в регионе, заявила официальный представитель французского правительства Софи Прима. "Я бы добавила, что эти заявления, вероятно, опасны для стабильности и запущенного мирного процесса. Все еще есть заложники, все еще возможна дестабилизация на этой территории, которая слишком много лет в огне и крови", - сказала она журналистам на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале правительства Франции. Прима также озвучила позицию Франции, которая поддерживает принцип о двух государствах и выступает против переселения палестинского населения. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".

https://ria.ru/20250205/gaza-1997549791.html

https://ria.ru/20250127/gaza-1995795542.html

сша

франция

иордания

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, франция, иордания, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа