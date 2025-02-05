https://ria.ru/20250205/gaza-1997549791.html

Британский премьер выступил против идеи Трампа переселить жителей Газы

Британский премьер выступил против идеи Трампа переселить жителей Газы - РИА Новости, 05.02.2025

Британский премьер выступил против идеи Трампа переселить жителей Газы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил против идеи расселения жителей сектора Газа, озвученной ранее президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:29:00+03:00

2025-02-05T16:29:00+03:00

2025-02-05T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил против идеи расселения жителей сектора Газа, озвученной ранее президентом США Дональдом Трампом. "Необходимо, чтобы им (палестинцам – ред.) позволили вернуться домой. Необходимо, чтобы им позволили отстроить (свои дома – ред.), и мы должны быть с ними в процессе этого восстановления на пути к двугосударственному решению", - заявил Стармер, отвечая на вопросы в парламенте. Трансляция велась на сайте органа. До этого глава британского МИД Дэвид Лэмми также выступил против идеи расселения палестинцев из сектора Газа. Он вновь повторил, что Лондон поддерживает сосуществование двух государств в регионе, чтобы палестинцы могли "жить и процветать на своей родной земле в Газе и на Западном берегу". Министр также затронул вопрос о необходимости реконструкции сектора Газа, заявив, что Британия "сыграет свою роль" в поддержке восстановления. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".

https://ria.ru/20250127/gaza-1995795542.html

https://ria.ru/20250205/vagenknekht-1997533729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, великобритания, лондон, кир стармер, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году