Британский премьер выступил против идеи Трампа переселить жителей Газы
Стармер заявил о необходимости вернуть жителей Газы и помочь им отстроить дома
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил против идеи расселения жителей сектора Газа, озвученной ранее президентом США Дональдом Трампом.
"Необходимо, чтобы им (палестинцам – ред.) позволили вернуться домой. Необходимо, чтобы им позволили отстроить (свои дома – ред.), и мы должны быть с ними в процессе этого восстановления на пути к двугосударственному решению", - заявил Стармер, отвечая на вопросы в парламенте. Трансляция велась на сайте органа.
До этого глава британского МИД Дэвид Лэмми также выступил против идеи расселения палестинцев из сектора Газа. Он вновь повторил, что Лондон поддерживает сосуществование двух государств в регионе, чтобы палестинцы могли "жить и процветать на своей родной земле в Газе и на Западном берегу". Министр также затронул вопрос о необходимости реконструкции сектора Газа, заявив, что Британия "сыграет свою роль" в поддержке восстановления.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".