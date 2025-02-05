Посол Росси в Израиле высказался об идее Трампа о переселении жителей Газы
Посол Викторов не увидел на Ближнем Востоке согласия с переселением жителей Газы
© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев - РИА Новости. Россия не видит положительных реакций в государствах Ближнего Востока на идеи президента США Дональда Трампа о переселении населения сектора Газа в другие страны, заявил РИА Новости посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Я предлагаю проанализировать реакцию наиболее заинтересованных государств региона. Мы в принципе поддерживаем позицию, что региональные дела должны решаться самими странами региона. Я пока не видел положительных реакций на высказанные идеи со стороны руководства стран Ближнего Востока", - заявил Викторов.
Посол РФ рассказал, что во вторник участвовал в традиционной экспертной конференции, организованной Институтом изучения политики и стратегии при Университете Райхмана в Герцлии, на которой высказывались мнения по поводу идеи переселения населения сектора Газа.
"Высказывались экспертные мнения о том, что идея переселения, которая кажется кому-то в Израиле или в США привлекательной, политически и логистически нереализуема, а также полностью идет вразрез с необходимостью устранения коренной причины всех нынешних противостояний в регионе - необходимостью в создании палестинского государства. То, что раздается из Вашингтона, мало подтверждает настрой на устранение этой коренной причины всех турбулентностей на Ближнем Востоке", - отметил Викторов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах взять под контроль сектор Газа, а также о возможности расселить жителей анклава в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения. Египетский МИД заявил, что Каир не приемлет какие-либо попытки переселения палестинцев на временной или долгосрочной основе.