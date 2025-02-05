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Посол Росси в Израиле высказался об идее Трампа о переселении жителей Газы - РИА Новости, 05.02.2025
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14:29 05.02.2025 (обновлено: 14:40 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/gaza-1997516420.html
Посол Росси в Израиле высказался об идее Трампа о переселении жителей Газы
Посол Росси в Израиле высказался об идее Трампа о переселении жителей Газы - РИА Новости, 05.02.2025
Посол Росси в Израиле высказался об идее Трампа о переселении жителей Газы
Россия не видит положительных реакций в государствах Ближнего Востока на идеи президента США Дональда Трампа о переселении населения сектора Газа в другие... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:29:00+03:00
2025-02-05T14:40:00+03:00
в мире
россия
сша
израиль
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палестина
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев - РИА Новости. Россия не видит положительных реакций в государствах Ближнего Востока на идеи президента США Дональда Трампа о переселении населения сектора Газа в другие страны, заявил РИА Новости посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "Я предлагаю проанализировать реакцию наиболее заинтересованных государств региона. Мы в принципе поддерживаем позицию, что региональные дела должны решаться самими странами региона. Я пока не видел положительных реакций на высказанные идеи со стороны руководства стран Ближнего Востока", - заявил Викторов. Посол РФ рассказал, что во вторник участвовал в традиционной экспертной конференции, организованной Институтом изучения политики и стратегии при Университете Райхмана в Герцлии, на которой высказывались мнения по поводу идеи переселения населения сектора Газа. "Высказывались экспертные мнения о том, что идея переселения, которая кажется кому-то в Израиле или в США привлекательной, политически и логистически нереализуема, а также полностью идет вразрез с необходимостью устранения коренной причины всех нынешних противостояний в регионе - необходимостью в создании палестинского государства. То, что раздается из Вашингтона, мало подтверждает настрой на устранение этой коренной причины всех турбулентностей на Ближнем Востоке", - отметил Викторов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах взять под контроль сектор Газа, а также о возможности расселить жителей анклава в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения. Египетский МИД заявил, что Каир не приемлет какие-либо попытки переселения палестинцев на временной или долгосрочной основе.
https://ria.ru/20250205/palestina-1997510336.html
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в мире, россия, сша, израиль, анатолий викторов, дональд трамп, палестина, сектор газа
В мире, Россия, США, Израиль, Анатолий Викторов, Дональд Трамп, Палестина, Сектор Газа
Посол Росси в Израиле высказался об идее Трампа о переселении жителей Газы

Посол Викторов не увидел на Ближнем Востоке согласия с переселением жителей Газы

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа
Палестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев - РИА Новости. Россия не видит положительных реакций в государствах Ближнего Востока на идеи президента США Дональда Трампа о переселении населения сектора Газа в другие страны, заявил РИА Новости посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Я предлагаю проанализировать реакцию наиболее заинтересованных государств региона. Мы в принципе поддерживаем позицию, что региональные дела должны решаться самими странами региона. Я пока не видел положительных реакций на высказанные идеи со стороны руководства стран Ближнего Востока", - заявил Викторов.
Палестинцы едут в повозке в Рафахе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Палестина выступила против идеи Трампа о переселениях из Газы
14:12
Посол РФ рассказал, что во вторник участвовал в традиционной экспертной конференции, организованной Институтом изучения политики и стратегии при Университете Райхмана в Герцлии, на которой высказывались мнения по поводу идеи переселения населения сектора Газа.
"Высказывались экспертные мнения о том, что идея переселения, которая кажется кому-то в Израиле или в США привлекательной, политически и логистически нереализуема, а также полностью идет вразрез с необходимостью устранения коренной причины всех нынешних противостояний в регионе - необходимостью в создании палестинского государства. То, что раздается из Вашингтона, мало подтверждает настрой на устранение этой коренной причины всех турбулентностей на Ближнем Востоке", - отметил Викторов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах взять под контроль сектор Газа, а также о возможности расселить жителей анклава в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения. Египетский МИД заявил, что Каир не приемлет какие-либо попытки переселения палестинцев на временной или долгосрочной основе.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы
12:37
 
В миреРоссияСШАИзраильАнатолий ВикторовДональд ТрампПалестинаСектор Газа
 
 
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