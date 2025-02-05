Эксперт прокомментировал слова Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа
Востоковед Чупрыгин: слова Трампа о Газе призваны привлечь внимание к Палестине
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о планах Вашингтона "взять под контроль" сектор Газа, а также о переселении и возможности сноса анклава направлены на то, чтобы привлечь внимание мира к решению палестинской проблемы, которая остается нерешенной ещё с середины прошлого века, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.
"Во-первых, до реализации они (заявления - ред.) не дойдут. Надо реально понимать то, что делает Трамп. Трамп своими эпатажными решениями и прокламациями привлекает внимание к проблеме, которая не решается уже с 1947 года, а сейчас зашла в окончательный тупик", - сказал Чупрыгин в беседе с агентством.
Он добавил, что ни одно решение "извне" проблему на самом деле не решит, этим должны заниматься страны региона, но пока они не знают, каким образом.
"Трамп всем сказал: "Вопрос пора решать. Я готов в этом деле участвовать напрямую"... Трамп, можно сказать, подталкивает этот процесс достаточно решительными заявлениями. Учитывая то, что он уже переименовал Мексиканский залив в Американский, все, очевидно... думают: "А вдруг сейчас точно придёт и начнет там всех выселять. Давайте-ка мы что-нибудь подумаем и всё-таки в этом направлении осуществим"", - пояснил Чупрыгин.
Эксперт подчеркнул, что слова Трампа могут также служить предупреждением ультраправым силам Израиля и радикальным переселенцам, что хаотично забирать палестинские земли при его вмешательстве уже не получится.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".