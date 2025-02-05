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Эксперт прокомментировал слова Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа - РИА Новости, 05.02.2025
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10:41 05.02.2025 (обновлено: 10:57 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/gaza-1997452071.html
Эксперт прокомментировал слова Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа
Эксперт прокомментировал слова Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа - РИА Новости, 05.02.2025
Эксперт прокомментировал слова Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа
Слова президента США Дональда Трампа о планах Вашингтона "взять под контроль" сектор Газа, а также о переселении и возможности сноса анклава направлены на то,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:41:00+03:00
2025-02-05T10:57:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
мексиканский залив
дональд трамп
высшая школа экономики (вшэ)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о планах Вашингтона "взять под контроль" сектор Газа, а также о переселении и возможности сноса анклава направлены на то, чтобы привлечь внимание мира к решению палестинской проблемы, которая остается нерешенной ещё с середины прошлого века, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. "Во-первых, до реализации они (заявления - ред.) не дойдут. Надо реально понимать то, что делает Трамп. Трамп своими эпатажными решениями и прокламациями привлекает внимание к проблеме, которая не решается уже с 1947 года, а сейчас зашла в окончательный тупик", - сказал Чупрыгин в беседе с агентством. Он добавил, что ни одно решение "извне" проблему на самом деле не решит, этим должны заниматься страны региона, но пока они не знают, каким образом. "Трамп всем сказал: "Вопрос пора решать. Я готов в этом деле участвовать напрямую"... Трамп, можно сказать, подталкивает этот процесс достаточно решительными заявлениями. Учитывая то, что он уже переименовал Мексиканский залив в Американский, все, очевидно... думают: "А вдруг сейчас точно придёт и начнет там всех выселять. Давайте-ка мы что-нибудь подумаем и всё-таки в этом направлении осуществим"", - пояснил Чупрыгин. Эксперт подчеркнул, что слова Трампа могут также служить предупреждением ультраправым силам Израиля и радикальным переселенцам, что хаотично забирать палестинские земли при его вмешательстве уже не получится. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
https://ria.ru/20250126/tramp-1995510837.html
https://ria.ru/20250205/gaza-1997405478.html
сша
вашингтон (штат)
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в мире, сша, вашингтон (штат), мексиканский залив, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Вашингтон (штат), Мексиканский залив, Дональд Трамп, Высшая школа экономики (ВШЭ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Эксперт прокомментировал слова Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа

Востоковед Чупрыгин: слова Трампа о Газе призваны привлечь внимание к Палестине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о планах Вашингтона "взять под контроль" сектор Газа, а также о переселении и возможности сноса анклава направлены на то, чтобы привлечь внимание мира к решению палестинской проблемы, которая остается нерешенной ещё с середины прошлого века, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.
"Во-первых, до реализации они (заявления - ред.) не дойдут. Надо реально понимать то, что делает Трамп. Трамп своими эпатажными решениями и прокламациями привлекает внимание к проблеме, которая не решается уже с 1947 года, а сейчас зашла в окончательный тупик", - сказал Чупрыгин в беседе с агентством.
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Он добавил, что ни одно решение "извне" проблему на самом деле не решит, этим должны заниматься страны региона, но пока они не знают, каким образом.
"Трамп всем сказал: "Вопрос пора решать. Я готов в этом деле участвовать напрямую"... Трамп, можно сказать, подталкивает этот процесс достаточно решительными заявлениями. Учитывая то, что он уже переименовал Мексиканский залив в Американский, все, очевидно... думают: "А вдруг сейчас точно придёт и начнет там всех выселять. Давайте-ка мы что-нибудь подумаем и всё-таки в этом направлении осуществим"", - пояснил Чупрыгин.
Эксперт подчеркнул, что слова Трампа могут также служить предупреждением ультраправым силам Израиля и радикальным переселенцам, что хаотично забирать палестинские земли при его вмешательстве уже не получится.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
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В миреСШАВашингтон (штат)Мексиканский заливДональд ТрампВысшая школа экономики (ВШЭ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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