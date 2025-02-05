https://ria.ru/20250205/gaza-1997442931.html

Идея Трампа о взятии сектора Газа под контроль возникла недавно, пишет WSJ

Идея Трампа о взятии сектора Газа под контроль возникла недавно, пишет WSJ - РИА Новости, 05.02.2025

Идея Трампа о взятии сектора Газа под контроль возникла недавно, пишет WSJ

Идея президента США Дональда Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа была сформулирована недавно, о ней знало только его ближайшее окружение, пишет газета... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T09:55:00+03:00

2025-02-05T09:55:00+03:00

2025-02-05T09:55:00+03:00

в мире

сша

иордания

египет

дональд трамп

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

сектор газа

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Идея президента США Дональда Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа была сформулирована недавно, о ней знало только его ближайшее окружение, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично. "Идея о взятии Газы была сформулирована недавно, в последние дни президент обсуждал ее с помощниками и союзниками. Это предложение было известно узкому кругу лиц", - говорится в публикации. Отмечается, что чиновники вне ближнего круга Трампа не знали, что подобная идея обсуждалась в преддверии встречи американского лидера с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

сша

иордания

египет

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, иордания, египет, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа