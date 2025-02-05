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Идея Трампа о взятии сектора Газа под контроль возникла недавно, пишет WSJ - РИА Новости, 05.02.2025
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09:55 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/gaza-1997442931.html
Идея Трампа о взятии сектора Газа под контроль возникла недавно, пишет WSJ
Идея Трампа о взятии сектора Газа под контроль возникла недавно, пишет WSJ - РИА Новости, 05.02.2025
Идея Трампа о взятии сектора Газа под контроль возникла недавно, пишет WSJ
Идея президента США Дональда Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа была сформулирована недавно, о ней знало только его ближайшее окружение, пишет газета... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:55:00+03:00
2025-02-05T09:55:00+03:00
в мире
сша
иордания
египет
дональд трамп
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сектор газа
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Идея президента США Дональда Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа была сформулирована недавно, о ней знало только его ближайшее окружение, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично. "Идея о взятии Газы была сформулирована недавно, в последние дни президент обсуждал ее с помощниками и союзниками. Это предложение было известно узкому кругу лиц", - говорится в публикации. Отмечается, что чиновники вне ближнего круга Трампа не знали, что подобная идея обсуждалась в преддверии встречи американского лидера с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
сша
иордания
египет
сектор газа
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в мире, сша, иордания, египет, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа
В мире, США, Иордания, Египет, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа
Идея Трампа о взятии сектора Газа под контроль возникла недавно, пишет WSJ

WSJ: об идее Трампа взять под контроль Газу знало только его ближайшее окружение

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа
Палестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Идея президента США Дональда Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа была сформулирована недавно, о ней знало только его ближайшее окружение, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично.
"Идея о взятии Газы была сформулирована недавно, в последние дни президент обсуждал ее с помощниками и союзниками. Это предложение было известно узкому кругу лиц", - говорится в публикации.
Отмечается, что чиновники вне ближнего круга Трампа не знали, что подобная идея обсуждалась в преддверии встречи американского лидера с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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В миреСШАИорданияЕгипетДональд ТрампБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуСектор Газа
 
 
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