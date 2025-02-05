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ХАМАС назвало слова Трампа о Газе рецептом для создания хаоса - РИА Новости, 05.02.2025
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00:47 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/gaza-1997405478.html
ХАМАС назвало слова Трампа о Газе рецептом для создания хаоса
ХАМАС назвало слова Трампа о Газе рецептом для создания хаоса - РИА Новости, 05.02.2025
ХАМАС назвало слова Трампа о Газе рецептом для создания хаоса
Палестинское движение ХАМАС рассматривает заявление президента США Дональда Трампа о секторе Газа как рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе,... РИА Новости, 05.02.2025
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в мире
сша
дональд трамп
сами абу зухри
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 5 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС рассматривает заявление президента США Дональда Трампа о секторе Газа как рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе, говорится в заявлении члена руководства движения Сами Абу Зухри. Ранее Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос", он считает, что беженцев лучше переселить. США при этом не будут финансировать попытки переселения, заявил Трамп, выразив мнение, что оплатить этот процесс могут ближневосточные государства, у которых есть необходимые средства. "Мы считаем неприемлемыми заявления Трампа, сказавшего: "Для жителей сектора Газа нет альтернативы, кроме как покинуть его". Рассматриваем их как рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе", - говорится в заявлении Абу Зухри, которое опубликовало ХАМАС. Член руководства ХАМАС подчеркнул, что жители сектора Газа "не позволят претворить эти планы в жизнь".
https://ria.ru/20250202/gaza-1996900245.html
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в мире, сша, дональд трамп, сами абу зухри, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Дональд Трамп, Сами Абу Зухри, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС назвало слова Трампа о Газе рецептом для создания хаоса

ХАМАС назвало слова Трампа о Газе рецептом для создания хаоса и напряженности

© AP Photo / Jehad AlshrafiПрибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа
Прибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Прибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа. Архивное фото
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КАИР, 5 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС рассматривает заявление президента США Дональда Трампа о секторе Газа как рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе, говорится в заявлении члена руководства движения Сами Абу Зухри.
Ранее Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос", он считает, что беженцев лучше переселить. США при этом не будут финансировать попытки переселения, заявил Трамп, выразив мнение, что оплатить этот процесс могут ближневосточные государства, у которых есть необходимые средства.
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"Мы считаем неприемлемыми заявления Трампа, сказавшего: "Для жителей сектора Газа нет альтернативы, кроме как покинуть его". Рассматриваем их как рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе", - говорится в заявлении Абу Зухри, которое опубликовало ХАМАС.
Член руководства ХАМАС подчеркнул, что жители сектора Газа "не позволят претворить эти планы в жизнь".
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В миреСШАДональд ТрампСами Абу ЗухриХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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