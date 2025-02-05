https://ria.ru/20250205/ganchev-1997533505.html

Ганчев рассказал об ударах по укрепрайонам ВСУ в Купянском районе

Ганчев рассказал об ударах по укрепрайонам ВСУ в Купянском районе - РИА Новости, 05.02.2025

Ганчев рассказал об ударах по укрепрайонам ВСУ в Купянском районе

Российские войска продолжают наносить удары по укрепрайонам ВСУ в Купянском районе Харьковской области, а также по местам скопления наёмников, сообщил глава... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:23:00+03:00

2025-02-05T15:23:00+03:00

2025-02-05T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Российские войска продолжают наносить удары по укрепрайонам ВСУ в Купянском районе Харьковской области, а также по местам скопления наёмников, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Наша артиллерия продолжает наносить удары по укрепрайонам противника в Купянском районе, а также местам скопления иностранных наёмников и украинских боевиков, которые были переброшены в Харьковскую область с других направлений", - написал Ганчев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241114/kupyansk-1983754658.html

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