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ВС России расширили зону для дальнейшего наступления
ВС России расширили зону для дальнейшего наступления - РИА Новости, 05.02.2025
ВС России расширили зону для дальнейшего наступления
Освободив Новомлынск в Харьковской области, российские войска расширили зону контроля на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления, сообщил глава... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:18:00+03:00
2025-02-05T15:18:00+03:00
2025-02-05T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
виталий ганчев
россия
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Освободив Новомлынск в Харьковской области, российские войска расширили зону контроля на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.В среду в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка "Запад" освободила Новомлынск в Харьковской области."Таким образом, наши бойцы расширили зону контроля территории на правом берегу реки Оскол для дальнейших наступательных действий", - написал Ганчев в своем Telegram-канале, отметив, что Новомлынск находится рядом с освобожденным в конце января селом Двуречная.
https://ria.ru/20250205/vsu-1997497158.html
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харьковская область, вооруженные силы рф, виталий ганчев, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Виталий Ганчев, Россия
ВС России расширили зону для дальнейшего наступления
Ганчев: ВС России расширили зону контроля для дальнейшего наступления