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ВС России расширили зону для дальнейшего наступления - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 05.02.2025 (обновлено: 15:25 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/ganchev-1997532059.html
ВС России расширили зону для дальнейшего наступления
ВС России расширили зону для дальнейшего наступления - РИА Новости, 05.02.2025
ВС России расширили зону для дальнейшего наступления
Освободив Новомлынск в Харьковской области, российские войска расширили зону контроля на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления, сообщил глава... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:18:00+03:00
2025-02-05T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
виталий ганчев
россия
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Освободив Новомлынск в Харьковской области, российские войска расширили зону контроля на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.В среду в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка "Запад" освободила Новомлынск в Харьковской области."Таким образом, наши бойцы расширили зону контроля территории на правом берегу реки Оскол для дальнейших наступательных действий", - написал Ганчев в своем Telegram-канале, отметив, что Новомлынск находится рядом с освобожденным в конце января селом Двуречная.
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харьковская область, вооруженные силы рф, виталий ганчев, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Виталий Ганчев, Россия
ВС России расширили зону для дальнейшего наступления

Ганчев: ВС России расширили зону контроля для дальнейшего наступления

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Освободив Новомлынск в Харьковской области, российские войска расширили зону контроля на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В среду в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка "Запад" освободила Новомлынск в Харьковской области.
"Таким образом, наши бойцы расширили зону контроля территории на правом берегу реки Оскол для дальнейших наступательных действий", - написал Ганчев в своем Telegram-канале, отметив, что Новомлынск находится рядом с освобожденным в конце января селом Двуречная.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФВиталий ГанчевРоссия
 
 
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