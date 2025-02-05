https://ria.ru/20250205/ganchev-1997532059.html

ВС России расширили зону для дальнейшего наступления

ВС России расширили зону для дальнейшего наступления - РИА Новости, 05.02.2025

ВС России расширили зону для дальнейшего наступления

Освободив Новомлынск в Харьковской области, российские войска расширили зону контроля на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления, сообщил глава... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:18:00+03:00

2025-02-05T15:18:00+03:00

2025-02-05T15:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

виталий ганчев

россия

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Освободив Новомлынск в Харьковской области, российские войска расширили зону контроля на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.В среду в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка "Запад" освободила Новомлынск в Харьковской области."Таким образом, наши бойцы расширили зону контроля территории на правом берегу реки Оскол для дальнейших наступательных действий", - написал Ганчев в своем Telegram-канале, отметив, что Новомлынск находится рядом с освобожденным в конце января селом Двуречная.

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харьковская область, вооруженные силы рф, виталий ганчев, россия