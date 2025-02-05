Рейтинг@Mail.ru
В ФСБ рассказали о компьютерных атаках проукраинских группировок - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 05.02.2025 (обновлено: 11:16 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/fsb-1997459615.html
В ФСБ рассказали о компьютерных атаках проукраинских группировок
В ФСБ рассказали о компьютерных атаках проукраинских группировок - РИА Новости, 05.02.2025
В ФСБ рассказали о компьютерных атаках проукраинских группировок
Компьютерные атаки и инциденты со стороны проукраинских группировок составляют львиную долю от общего их числа, заявил заместитель директора Национального... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:15:00+03:00
2025-02-05T11:16:00+03:00
технологии
россия
алексей иванов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Компьютерные атаки и инциденты со стороны проукраинских группировок составляют львиную долю от общего их числа, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, созданного под эгидой ФСБ России, Алексей Иванов на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025". "По-прежнему в нашей практике количество компьютерных атак и компьютерных инцидентов, связанных с деятельностью проукраинских группировок, составляет львиную долю от общего их числа", - сказал Иванов. Он подчеркнул, что за 2024 год "революционных" изменений в этой деятельности центр не зафиксировал. "Противник ведёт очень активную деятельность, к числу наиболее атакуемых сфер следует отнести госсектор, энергетику, транспорт, связь, науку и образование", - добавил Иванов. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам в свое время был создан ФСБ РФ.
https://ria.ru/20250122/hakery-1994986376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3c8549a0f11dfdfc8ef88cb42231046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, алексей иванов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, Алексей Иванов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ФСБ рассказали о компьютерных атаках проукраинских группировок

ФСБ: больше всех компьютерные атаки совершают проукраинские группировки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Компьютерные атаки и инциденты со стороны проукраинских группировок составляют львиную долю от общего их числа, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, созданного под эгидой ФСБ России, Алексей Иванов на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025".
"По-прежнему в нашей практике количество компьютерных атак и компьютерных инцидентов, связанных с деятельностью проукраинских группировок, составляет львиную долю от общего их числа", - сказал Иванов.
Он подчеркнул, что за 2024 год "революционных" изменений в этой деятельности центр не зафиксировал.
"Противник ведёт очень активную деятельность, к числу наиболее атакуемых сфер следует отнести госсектор, энергетику, транспорт, связь, науку и образование", - добавил Иванов.
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам в свое время был создан ФСБ РФ.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Хакеры украли у россиян 40 миллионов рублей
22 января, 15:03
 
ТехнологииРоссияАлексей ИвановФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала