https://ria.ru/20250205/fsb-1997459615.html
В ФСБ рассказали о компьютерных атаках проукраинских группировок
В ФСБ рассказали о компьютерных атаках проукраинских группировок - РИА Новости, 05.02.2025
В ФСБ рассказали о компьютерных атаках проукраинских группировок
Компьютерные атаки и инциденты со стороны проукраинских группировок составляют львиную долю от общего их числа, заявил заместитель директора Национального... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:15:00+03:00
2025-02-05T11:15:00+03:00
2025-02-05T11:16:00+03:00
технологии
россия
алексей иванов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Компьютерные атаки и инциденты со стороны проукраинских группировок составляют львиную долю от общего их числа, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, созданного под эгидой ФСБ России, Алексей Иванов на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025". "По-прежнему в нашей практике количество компьютерных атак и компьютерных инцидентов, связанных с деятельностью проукраинских группировок, составляет львиную долю от общего их числа", - сказал Иванов. Он подчеркнул, что за 2024 год "революционных" изменений в этой деятельности центр не зафиксировал. "Противник ведёт очень активную деятельность, к числу наиболее атакуемых сфер следует отнести госсектор, энергетику, транспорт, связь, науку и образование", - добавил Иванов. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам в свое время был создан ФСБ РФ.
https://ria.ru/20250122/hakery-1994986376.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3c8549a0f11dfdfc8ef88cb42231046.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, алексей иванов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, Алексей Иванов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ФСБ рассказали о компьютерных атаках проукраинских группировок
ФСБ: больше всех компьютерные атаки совершают проукраинские группировки