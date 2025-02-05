https://ria.ru/20250205/fsb-1997459615.html

В ФСБ рассказали о компьютерных атаках проукраинских группировок

В ФСБ рассказали о компьютерных атаках проукраинских группировок - РИА Новости, 05.02.2025

В ФСБ рассказали о компьютерных атаках проукраинских группировок

Компьютерные атаки и инциденты со стороны проукраинских группировок составляют львиную долю от общего их числа, заявил заместитель директора Национального... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:15:00+03:00

2025-02-05T11:15:00+03:00

2025-02-05T11:16:00+03:00

технологии

россия

алексей иванов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Компьютерные атаки и инциденты со стороны проукраинских группировок составляют львиную долю от общего их числа, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, созданного под эгидой ФСБ России, Алексей Иванов на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025". "По-прежнему в нашей практике количество компьютерных атак и компьютерных инцидентов, связанных с деятельностью проукраинских группировок, составляет львиную долю от общего их числа", - сказал Иванов. Он подчеркнул, что за 2024 год "революционных" изменений в этой деятельности центр не зафиксировал. "Противник ведёт очень активную деятельность, к числу наиболее атакуемых сфер следует отнести госсектор, энергетику, транспорт, связь, науку и образование", - добавил Иванов. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам в свое время был создан ФСБ РФ.

https://ria.ru/20250122/hakery-1994986376.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, алексей иванов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)