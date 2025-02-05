https://ria.ru/20250205/frantsiya-1997424883.html

Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, подаст на первую леди в суд

Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, подаст на первую леди в суд - РИА Новости, 05.02.2025

Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, подаст на первую леди в суд

Француженка Наташа Рей, осужденная за утверждения, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит родилась мужчиной, подаст на первую леди в суд,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T06:42:00+03:00

2025-02-05T06:42:00+03:00

2025-02-05T10:20:00+03:00

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ПАРИЖ, 5 фев — РИА Новости. Француженка Наташа Рей, осужденная за утверждения, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит родилась мужчиной, подаст на первую леди в суд, сообщил РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан."Мы подадим жалобу судебному следователю в Париже против тех лиц, которым удалось добиться осуждения Рэй в рамках этого мошеннического приговора, а также против судьи апелляционного суда Кана и против судьи кассационного суда. Жалоба будет направлена прямо против Брижит Макрон-Тронье, против ее брата Жана-Мишеля Тронье, против их адвоката и против трех судей, которые сфальсифицировали процесс", — заявил собеседник агентства. Адвокат добавил, что жалобу подадут в ближайшее время.Данглеан напомнил, что против Рей после публикации ее расследования о прошлом супруги президента Макрона инициировали два иска. Один касался жалобы Брижит Макрон и ее брата, поданной в суд Парижа. Другой процесс прошел после жалобы бывших членов семьи Брижит Макрон по первому браку, Жана-Луи и Катрин Озьер, которые проживают в Нормандии. Расследование РэйНаташа Рей называет себя независимой журналисткой. В декабре 2021 года она опубликовала ролик на платформе YouTube, в котором заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди Франции. По ее утверждению, школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США. В марте прошлого года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".

https://ria.ru/20250203/makron-1997143786.html

https://ria.ru/20250205/frantsiya-1997417612.html

https://ria.ru/20250124/makron-1995233969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж, франция, нормандия, брижит макрон, эммануэль макрон