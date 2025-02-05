Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, подаст на первую леди в суд
Осужденная за заявление, что Брижит Макрон мужчина, подаст на первую леди в суд
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСупруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 фев — РИА Новости. Француженка Наташа Рей, осужденная за утверждения, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит родилась мужчиной, подаст на первую леди в суд, сообщил РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан.
"Мы подадим жалобу судебному следователю в Париже против тех лиц, которым удалось добиться осуждения Рэй в рамках этого мошеннического приговора, а также против судьи апелляционного суда Кана и против судьи кассационного суда. Жалоба будет направлена прямо против Брижит Макрон-Тронье, против ее брата Жана-Мишеля Тронье, против их адвоката и против трех судей, которые сфальсифицировали процесс", — заявил собеседник агентства.
Адвокат добавил, что жалобу подадут в ближайшее время.
Апелляционный суд Кана вынес приговор в июне 2023 года, Наташу Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила журналистка, признали виновными в клевете. В сентябре 2024-го суд Парижа приговорил двух женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету.
Данглеан напомнил, что против Рей после публикации ее расследования о прошлом супруги президента Макрона инициировали два иска. Один касался жалобы Брижит Макрон и ее брата, поданной в суд Парижа. Другой процесс прошел после жалобы бывших членов семьи Брижит Макрон по первому браку, Жана-Луи и Катрин Озьер, которые проживают в Нормандии.
Расследование Рэй
Наташа Рей называет себя независимой журналисткой. В декабре 2021 года она опубликовала ролик на платформе YouTube, в котором заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди Франции. По ее утверждению, школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В марте прошлого года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".