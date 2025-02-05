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Объявлена российская программа фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 05.02.2025
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10:28 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/festival-1997448635.html
Объявлена российская программа фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
Объявлена российская программа фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 05.02.2025
Объявлена российская программа фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
III Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" представляет зрителям программу, где будут показаны 19 фильмов российских... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:28:00+03:00
2025-02-05T10:28:00+03:00
россия
телеканал rt
фильм
фильмы
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. III Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" представляет зрителям программу, где будут показаны 19 фильмов российских документалистов, среди которых — сразу пять премьер, сообщает телеканал RT. Также на фестивале впервые состоится расширенная международная программа, она будет объявлена позже. Открытие фестиваля пройдет 21 февраля в 18:00 в Национальном центре "Россия" по адресу: Краснопресненская набережная, 14. В этот вечер зрители смогут увидеть новую работу военных документалистов телеканала RT — фильм Ольги Кирий и Артема Сомова "Остров веры". Вдохновляющая история о людях, для которых Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром стала убежищем в самые тяжелые времена. Монастырь стал не просто местом молитвы, а настоящим форпостом, выдержавшим испытания фронтовыми реалиями на протяжении трех лет. Еще одна премьера — "Селидово. Преступление без срока давности". Документалистам RT удалось попасть в измученный город. Лента Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова погружает зрителя в трагические события города в ДНР, где до 2024 года размещалась военная база батальона "Азов"*. Российские войска, войдя в Селидово, столкнулись с ужасной реальностью: улицы усеяны телами мирных. Показ этой картины запланирован на 22 февраля в 12:00. Гостей фестиваля также ожидает первый показ фильма Руслана Гусарова и Михаила Бурова "На острие копья". Эта лента не является привычной хроникой военных событий — она представляет собой глубокое исследование человеческой души в условиях войны. "Жизнь ценнее любых материальных благ, и находясь на передовой, ты об этом задумываешься каждую секунду", — делятся своими мыслями герои. Показывать эту работу будут 23 февраля в 17:00. Фестиваль пройдет с 21 по 23 февраля, предоставляя кинематографистам и зрителям возможность погрузиться в атмосферу документального кино, где каждая история – это откровение о героизме и человеческих судьбах в условиях войны. Показы фестиваля прошли в 23 странах: Абхазии, Азербайджане, Аргентине, Бангладеш, Беларуси, Вьетнаме, Египте, Замбии, Индии, Италии, Камбодже, Кипре, Китае, Ливане, Монголии, Никарагуа, Пакистане, Перу, Сербии, Таджикистане, Турции, Шри-Ланке и Южной Осетии.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250130/festival-1996459204.html
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россия, телеканал rt, фильм, фильмы
Россия, Телеканал RT, фильм, фильмы
Объявлена российская программа фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"

Стала известна российская программа фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. III Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" представляет зрителям программу, где будут показаны 19 фильмов российских документалистов, среди которых — сразу пять премьер, сообщает телеканал RT.
Также на фестивале впервые состоится расширенная международная программа, она будет объявлена позже.
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" откроется 21-23 февраля
30 января, 18:12
Открытие фестиваля пройдет 21 февраля в 18:00 в Национальном центре "Россия" по адресу: Краснопресненская набережная, 14. В этот вечер зрители смогут увидеть новую работу военных документалистов телеканала RT — фильм Ольги Кирий и Артема Сомова "Остров веры". Вдохновляющая история о людях, для которых Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром стала убежищем в самые тяжелые времена. Монастырь стал не просто местом молитвы, а настоящим форпостом, выдержавшим испытания фронтовыми реалиями на протяжении трех лет.
Еще одна премьера — "Селидово. Преступление без срока давности". Документалистам RT удалось попасть в измученный город. Лента Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова погружает зрителя в трагические события города в ДНР, где до 2024 года размещалась военная база батальона "Азов"*. Российские войска, войдя в Селидово, столкнулись с ужасной реальностью: улицы усеяны телами мирных. Показ этой картины запланирован на 22 февраля в 12:00.
Гостей фестиваля также ожидает первый показ фильма Руслана Гусарова и Михаила Бурова "На острие копья". Эта лента не является привычной хроникой военных событий — она представляет собой глубокое исследование человеческой души в условиях войны.
"Жизнь ценнее любых материальных благ, и находясь на передовой, ты об этом задумываешься каждую секунду", — делятся своими мыслями герои.
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Показывать эту работу будут 23 февраля в 17:00.
Фестиваль пройдет с 21 по 23 февраля, предоставляя кинематографистам и зрителям возможность погрузиться в атмосферу документального кино, где каждая история – это откровение о героизме и человеческих судьбах в условиях войны.
Показы фестиваля прошли в 23 странах: Абхазии, Азербайджане, Аргентине, Бангладеш, Беларуси, Вьетнаме, Египте, Замбии, Индии, Италии, Камбодже, Кипре, Китае, Ливане, Монголии, Никарагуа, Пакистане, Перу, Сербии, Таджикистане, Турции, Шри-Ланке и Южной Осетии.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
 
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