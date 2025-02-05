Сотрудники ФБР подали иск против Минюста США
Агенты ФБР подали иск против Минюста из-за пересмотра дела о штурме Капитолия
© AP Photo / Louis LanzanoСотрудники нью-йоркского офиса ФБР
© AP Photo / Louis Lanzano
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники ФБР анонимно подали иск против министерства юстиции США, утверждая, что гарантированные им конституцией и законами о неприкосновенности частной жизни права были нарушены из-за пересмотра дел, связанных с беспорядками в капитолии в 2021 году, сообщил телеканал CNN.
"Сам факт составления списков сотрудников, работавших над вопросами, которые вызвали недовольство (президента США - ред.) Дональда Трампа, носит карательный характер, призван запугать агентов ФБР и других сотрудников и отбить у них желание сообщать о возможных будущих должностных преступлениях, совершенных Дональдом Трампом и его агентами", - говорится в иске.
Раннее американское министерство юстиции потребовало от сотрудников ФБР предоставить подробную информацию о всех лицах, расследовавших беспорядки в Капитолии. Это вызвало переполох среди сотрудников ФБР, опасающихся массовых увольнений. Как утверждают источники, на которые ссылается CNN, уже были предоставлены сведения о 5 тысячах сотрудников, включая их идентификационные номера, должности и роли в расследованиях, однако без указания имен.
Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению результатов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм капитолия.