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Сотрудники ФБР подали иск против Минюста США

Сотрудники ФБР подали иск против Минюста США - РИА Новости, 05.02.2025

Сотрудники ФБР подали иск против Минюста США

Сотрудники ФБР анонимно подали иск против министерства юстиции США, утверждая, что гарантированные им конституцией и законами о неприкосновенности частной жизни РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T02:48:00+03:00

2025-02-05T02:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники ФБР анонимно подали иск против министерства юстиции США, утверждая, что гарантированные им конституцией и законами о неприкосновенности частной жизни права были нарушены из-за пересмотра дел, связанных с беспорядками в капитолии в 2021 году, сообщил телеканал CNN. "Сам факт составления списков сотрудников, работавших над вопросами, которые вызвали недовольство (президента США - ред.) Дональда Трампа, носит карательный характер, призван запугать агентов ФБР и других сотрудников и отбить у них желание сообщать о возможных будущих должностных преступлениях, совершенных Дональдом Трампом и его агентами", - говорится в иске. Раннее американское министерство юстиции потребовало от сотрудников ФБР предоставить подробную информацию о всех лицах, расследовавших беспорядки в Капитолии. Это вызвало переполох среди сотрудников ФБР, опасающихся массовых увольнений. Как утверждают источники, на которые ссылается CNN, уже были предоставлены сведения о 5 тысячах сотрудников, включая их идентификационные номера, должности и роли в расследованиях, однако без указания имен. Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению результатов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм капитолия.

https://ria.ru/20250202/fbr-1996853185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, фбр