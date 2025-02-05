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Сотрудники ФБР подали иск против Минюста США - РИА Новости, 05.02.2025
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02:48 05.02.2025
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Сотрудники ФБР подали иск против Минюста США
Сотрудники ФБР подали иск против Минюста США - РИА Новости, 05.02.2025
Сотрудники ФБР подали иск против Минюста США
Сотрудники ФБР анонимно подали иск против министерства юстиции США, утверждая, что гарантированные им конституцией и законами о неприкосновенности частной жизни РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T02:48:00+03:00
2025-02-05T02:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники ФБР анонимно подали иск против министерства юстиции США, утверждая, что гарантированные им конституцией и законами о неприкосновенности частной жизни права были нарушены из-за пересмотра дел, связанных с беспорядками в капитолии в 2021 году, сообщил телеканал CNN. "Сам факт составления списков сотрудников, работавших над вопросами, которые вызвали недовольство (президента США - ред.) Дональда Трампа, носит карательный характер, призван запугать агентов ФБР и других сотрудников и отбить у них желание сообщать о возможных будущих должностных преступлениях, совершенных Дональдом Трампом и его агентами", - говорится в иске. Раннее американское министерство юстиции потребовало от сотрудников ФБР предоставить подробную информацию о всех лицах, расследовавших беспорядки в Капитолии. Это вызвало переполох среди сотрудников ФБР, опасающихся массовых увольнений. Как утверждают источники, на которые ссылается CNN, уже были предоставлены сведения о 5 тысячах сотрудников, включая их идентификационные номера, должности и роли в расследованиях, однако без указания имен. Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению результатов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм капитолия.
https://ria.ru/20250202/fbr-1996853185.html
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в мире, сша, дональд трамп, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, ФБР
Сотрудники ФБР подали иск против Минюста США

Агенты ФБР подали иск против Минюста из-за пересмотра дела о штурме Капитолия

© AP Photo / Louis LanzanoСотрудники нью-йоркского офиса ФБР
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Louis Lanzano
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники ФБР анонимно подали иск против министерства юстиции США, утверждая, что гарантированные им конституцией и законами о неприкосновенности частной жизни права были нарушены из-за пересмотра дел, связанных с беспорядками в капитолии в 2021 году, сообщил телеканал CNN.
"Сам факт составления списков сотрудников, работавших над вопросами, которые вызвали недовольство (президента США - ред.) Дональда Трампа, носит карательный характер, призван запугать агентов ФБР и других сотрудников и отбить у них желание сообщать о возможных будущих должностных преступлениях, совершенных Дональдом Трампом и его агентами", - говорится в иске.
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
ФБР отказало в содействии увольнению агентов по делу о штурме Капитолия
2 февраля, 03:18
Раннее американское министерство юстиции потребовало от сотрудников ФБР предоставить подробную информацию о всех лицах, расследовавших беспорядки в Капитолии. Это вызвало переполох среди сотрудников ФБР, опасающихся массовых увольнений. Как утверждают источники, на которые ссылается CNN, уже были предоставлены сведения о 5 тысячах сотрудников, включая их идентификационные номера, должности и роли в расследованиях, однако без указания имен.
Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению результатов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм капитолия.
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
СМИ: в США уволили прокуроров, занимавшихся делом о штурме Капитолия
1 февраля, 04:23
 
В миреСШАДональд ТрампФБР
 
 
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