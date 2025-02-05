https://ria.ru/20250205/fbk-1997428338.html

Жителю Благовещенска вынесли приговор за перечисление денег в "ФБК"*

Жителю Благовещенска вынесли приговор за перечисление денег в "ФБК"* - РИА Новости, 05.02.2025

Жителю Благовещенска вынесли приговор за перечисление денег в "ФБК"*

Жителя Благовещенска приговорили к штрафу в размере 350 тысяч рублей за перечисление 300 рублей в поддержку признанной в России экстремистской и ликвидированной РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T08:00:00+03:00

2025-02-05T08:00:00+03:00

2025-02-05T08:00:00+03:00

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 фев – РИА Новости. Жителя Благовещенска приговорили к штрафу в размере 350 тысяч рублей за перечисление 300 рублей в поддержку признанной в России экстремистской и ликвидированной НКО "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК)* на ее счет в США, сообщает Благовещенский городской суд. "В августе 2021 года на YouTube-канале "Алексей Навальный" и на других интернет-ресурсах был опубликован видеоролик от НКО "ФБК"* с призывом поддержать "Команду Навального" и сделать ей пожертвование через один из сайтов. Мехедов, являясь сторонником "ФБК"* и разделяя его основные идеи, знал, что организация признана экстремистской и ликвидирована. Несмотря на это, он решил поддержать "ФБК"* и перечислил 300 рублей на его счёт в банке, расположенном в США", - говорится в сообщении. Суд квалифицировал действия Мехедова как финансирование экстремистской деятельности и представляющие угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. "Суд признал Мехедова виновным в совершении преступления и с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств приговорил к штрафу 350 тысяч рублей", - уточняется в тексте.* Экстремистская организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20250202/dolgi-1996856589.html

https://ria.ru/20250117/navalnyy-1994141859.html

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происшествия, благовещенск, россия, сша, фонд борьбы с коррупцией, благовещенский городской суд