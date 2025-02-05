https://ria.ru/20250205/estoniya-1997544110.html

В Эстонии ТЭС вышла из строя перед отключением энергосистемы от России

В Эстонии ТЭС вышла из строя перед отключением энергосистемы от России - РИА Новости, 05.02.2025

В Эстонии ТЭС вышла из строя перед отключением энергосистемы от России

Шестой энергоблок ТЭС в Нарве вышел из строя, в нерабочем состоянии находится электростанция Аувере перед отключения Эстонии от общей энергосистемы с Россией,... РИА Новости, 05.02.2025

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Шестой энергоблок ТЭС в Нарве вышел из строя, в нерабочем состоянии находится электростанция Аувере перед отключения Эстонии от общей энергосистемы с Россией, пишет портал Delfi."Eesti Energia сегодня сообщила рынку электроэнергии, что внепланово из рабочего режима выходит шестой энергоблок Эстонской тепловой электростанции в Нарве", — говорится в публикации. По данным издания, шестой энергоблок должен заработать шестого февраля.В итоге электростанция Аувере уже пять дней находится в нерабочем состоянии из-за поломки котла, это значительно дольше, чем планировалось.При этом накануне эстонский концерн Eesti Energia утверждал, что электростанции, ветряные парки и крупнейшее хранилище энергии в стране готовы к отключению от российской энергосистемы вместе с Латвией и Литвой. В конце января премьер-министр Эстонии Кристен Михал предположил, что во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от России централизованное электроснабжение в республике может пропасть на 72 часа.

https://ria.ru/20250203/vlasti-1997027789.html

https://ria.ru/20250130/estoniya-1996357382.html

https://ria.ru/20250131/kreml-1996616330.html

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в мире, эстония, россия, энергетика, нарва