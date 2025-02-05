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В Эстонии ТЭС вышла из строя перед отключением энергосистемы от России - РИА Новости, 05.02.2025
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16:02 05.02.2025 (обновлено: 16:34 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/estoniya-1997544110.html
В Эстонии ТЭС вышла из строя перед отключением энергосистемы от России
В Эстонии ТЭС вышла из строя перед отключением энергосистемы от России - РИА Новости, 05.02.2025
В Эстонии ТЭС вышла из строя перед отключением энергосистемы от России
Шестой энергоблок ТЭС в Нарве вышел из строя, в нерабочем состоянии находится электростанция Аувере перед отключения Эстонии от общей энергосистемы с Россией,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:02:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Шестой энергоблок ТЭС в Нарве вышел из строя, в нерабочем состоянии находится электростанция Аувере перед отключения Эстонии от общей энергосистемы с Россией, пишет портал Delfi."Eesti Energia сегодня сообщила рынку электроэнергии, что внепланово из рабочего режима выходит шестой энергоблок Эстонской тепловой электростанции в Нарве", — говорится в публикации. По данным издания, шестой энергоблок должен заработать шестого февраля.В итоге электростанция Аувере уже пять дней находится в нерабочем состоянии из-за поломки котла, это значительно дольше, чем планировалось.При этом накануне эстонский концерн Eesti Energia утверждал, что электростанции, ветряные парки и крупнейшее хранилище энергии в стране готовы к отключению от российской энергосистемы вместе с Латвией и Литвой. В конце января премьер-министр Эстонии Кристен Михал предположил, что во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от России централизованное электроснабжение в республике может пропасть на 72 часа.
https://ria.ru/20250203/vlasti-1997027789.html
https://ria.ru/20250130/estoniya-1996357382.html
https://ria.ru/20250131/kreml-1996616330.html
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в мире, эстония, россия, энергетика, нарва
В мире, Эстония, Россия, Энергетика, Нарва
В Эстонии ТЭС вышла из строя перед отключением энергосистемы от России

В Эстонии перед отключением от энергосистемы РФ вышла из строя электростанция

© Pixabay / johnmirra748Замок в Нарве, Эстония
Замок в Нарве, Эстония - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Pixabay / johnmirra748
Замок в Нарве, Эстония . Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Шестой энергоблок ТЭС в Нарве вышел из строя, в нерабочем состоянии находится электростанция Аувере перед отключения Эстонии от общей энергосистемы с Россией, пишет портал Delfi.
"Eesti Energia сегодня сообщила рынку электроэнергии, что внепланово из рабочего режима выходит шестой энергоблок Эстонской тепловой электростанции в Нарве", — говорится в публикации.
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В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).

По данным издания, шестой энергоблок должен заработать шестого февраля.
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В итоге электростанция Аувере уже пять дней находится в нерабочем состоянии из-за поломки котла, это значительно дольше, чем планировалось.
При этом накануне эстонский концерн Eesti Energia утверждал, что электростанции, ветряные парки и крупнейшее хранилище энергии в стране готовы к отключению от российской энергосистемы вместе с Латвией и Литвой.
В конце января премьер-министр Эстонии Кристен Михал предположил, что во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от России централизованное электроснабжение в республике может пропасть на 72 часа.
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