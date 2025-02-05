В Эстонии ТЭС вышла из строя перед отключением энергосистемы от России
В Эстонии перед отключением от энергосистемы РФ вышла из строя электростанция
© Pixabay / johnmirra748Замок в Нарве, Эстония
© Pixabay / johnmirra748
Замок в Нарве, Эстония . Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Шестой энергоблок ТЭС в Нарве вышел из строя, в нерабочем состоянии находится электростанция Аувере перед отключения Эстонии от общей энергосистемы с Россией, пишет портал Delfi.
"Eesti Energia сегодня сообщила рынку электроэнергии, что внепланово из рабочего режима выходит шестой энергоблок Эстонской тепловой электростанции в Нарве", — говорится в публикации.
В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
По данным издания, шестой энергоблок должен заработать шестого февраля.
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В итоге электростанция Аувере уже пять дней находится в нерабочем состоянии из-за поломки котла, это значительно дольше, чем планировалось.
При этом накануне эстонский концерн Eesti Energia утверждал, что электростанции, ветряные парки и крупнейшее хранилище энергии в стране готовы к отключению от российской энергосистемы вместе с Латвией и Литвой.
В конце января премьер-министр Эстонии Кристен Михал предположил, что во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от России централизованное электроснабжение в республике может пропасть на 72 часа.