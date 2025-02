https://ria.ru/20250205/es-1997549165.html

В ЕС приготовились к разногласиям по поводу пошлин Трампа

В ЕС приготовились к разногласиям по поводу пошлин Трампа

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В странах Евросоюза может возникнуть раскол по вопросу, как именно стоит отреагировать на возможное введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на европейские товары, некоторые страны ЕС разрабатывают свои стратегии ответных мер, сообщает британская газета Financial Times. Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в отношении объединения. "Евросоюз готовится к потенциальной торговой войне с президентом США Дональдом Трампом. Но, несмотря на тщательную подготовку к принятию контрмер, их применение может обнажить трещины в единстве блока", - говорится в публикации издания. Как отмечает Financial Times, резкие ответные меры ЕС могут побудить Трампа усилить давление на уязвимые отрасли европейской экономики, такие как металлургия и сельское хозяйство. В связи с этим некоторые государства-члены уже разрабатывают свои собственные стратегии ответа на возможные пошлины США, указывает издание. В частности, чиновник одной из европейских стран сообщил газете, что его правительство закупает американские истребители и стремится расширить импорт сжиженного природного газа, чтобы "задобрить" США. В свою очередь, министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Рейнет Клевер заявила изданию, что в марте отправится в США, чтобы "поговорить с администрацией Трампа и защитить интересы Нидерландов". При этом, как отметил министр-делегат по вопросам внешней торговли Франции Лоран Сен-Мартен, стремление каждой страны-члена ЕС установить собственные отношения с США стало бы "худшим решением". Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.

