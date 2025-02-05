Рейтинг@Mail.ru
В ЕС приготовились к разногласиям по поводу пошлин Трампа - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/es-1997549165.html
В ЕС приготовились к разногласиям по поводу пошлин Трампа
В ЕС приготовились к разногласиям по поводу пошлин Трампа - РИА Новости, 05.02.2025
В ЕС приготовились к разногласиям по поводу пошлин Трампа
В странах Евросоюза может возникнуть раскол по вопросу, как именно стоит отреагировать на возможное введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:27:00+03:00
2025-02-05T16:27:00+03:00
в мире
цены на нефть
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149932/95/1499329548_0:31:1300:762_1920x0_80_0_0_6dc27726e823c6153d63862cf70be571.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В странах Евросоюза может возникнуть раскол по вопросу, как именно стоит отреагировать на возможное введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на европейские товары, некоторые страны ЕС разрабатывают свои стратегии ответных мер, сообщает британская газета Financial Times. Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в отношении объединения. "Евросоюз готовится к потенциальной торговой войне с президентом США Дональдом Трампом. Но, несмотря на тщательную подготовку к принятию контрмер, их применение может обнажить трещины в единстве блока", - говорится в публикации издания. Как отмечает Financial Times, резкие ответные меры ЕС могут побудить Трампа усилить давление на уязвимые отрасли европейской экономики, такие как металлургия и сельское хозяйство. В связи с этим некоторые государства-члены уже разрабатывают свои собственные стратегии ответа на возможные пошлины США, указывает издание. В частности, чиновник одной из европейских стран сообщил газете, что его правительство закупает американские истребители и стремится расширить импорт сжиженного природного газа, чтобы "задобрить" США. В свою очередь, министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Рейнет Клевер заявила изданию, что в марте отправится в США, чтобы "поговорить с администрацией Трампа и защитить интересы Нидерландов". При этом, как отметил министр-делегат по вопросам внешней торговли Франции Лоран Сен-Мартен, стремление каждой страны-члена ЕС установить собственные отношения с США стало бы "худшим решением". Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
https://ria.ru/20250205/ssha-1997496380.html
https://ria.ru/20250203/orban-1997171222.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149932/95/1499329548_122:0:1178:792_1920x0_80_0_0_4685897df3c018eb1cc7fc7ac0008f8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Цены на нефть, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В ЕС приготовились к разногласиям по поводу пошлин Трампа

FT: в ЕС могут возникнуть разногласия по вопросу ответа на возможные пошлины США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В странах Евросоюза может возникнуть раскол по вопросу, как именно стоит отреагировать на возможное введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на европейские товары, некоторые страны ЕС разрабатывают свои стратегии ответных мер, сообщает британская газета Financial Times.
Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в отношении объединения.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
США не будут платить цену за некомпетентность ЕС, заявили в Турции
Вчера, 13:34
"Евросоюз готовится к потенциальной торговой войне с президентом США Дональдом Трампом. Но, несмотря на тщательную подготовку к принятию контрмер, их применение может обнажить трещины в единстве блока", - говорится в публикации издания.
Как отмечает Financial Times, резкие ответные меры ЕС могут побудить Трампа усилить давление на уязвимые отрасли европейской экономики, такие как металлургия и сельское хозяйство. В связи с этим некоторые государства-члены уже разрабатывают свои собственные стратегии ответа на возможные пошлины США, указывает издание.
В частности, чиновник одной из европейских стран сообщил газете, что его правительство закупает американские истребители и стремится расширить импорт сжиженного природного газа, чтобы "задобрить" США. В свою очередь, министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Рейнет Клевер заявила изданию, что в марте отправится в США, чтобы "поговорить с администрацией Трампа и защитить интересы Нидерландов".
При этом, как отметил министр-делегат по вопросам внешней торговли Франции Лоран Сен-Мартен, стремление каждой страны-члена ЕС установить собственные отношения с США стало бы "худшим решением".
Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп поставил ЕС с ног на голову, заявил Орбан
3 февраля, 18:52
 
В миреЦены на нефтьДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала